Manisa polisinden uyuşturucuya geçit yok Bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Killik Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde 38,06 gram metamfetamin, kağıda sarılı 1.49 gram esrar, 6 adet ekstazi hap ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan O.M. (22) ve B.K. (26) gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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