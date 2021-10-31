Manisa BBSK’lı karateciler Uşak’tan 4 madalya ile döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı, Uşak'ta düzenlenen İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası'na 9 sporcu ile katıldı. Turnuvada 1 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile ayrılan Manisa BBSK’da 3 sporcu da röpresaj maçına çıkarak beşincilik elde etti.

İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası 3031 Ekim tarihlerinde Uşak'ta gerçekleştirildi. 18 ilden 650 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı da antrenör Ali Eşsiz önderliğinde 9 sporcu ile katıldı. Turnuvada 1 altın ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösteren karate takımının, 3 sporcusu ise röpresaj maçına çıkarak beşinci oldu. Sporculardan Nurullah Mert Kara altın madalya (kata), Erva Lamia Uyanık bronz madalya (kata), Ecrin Eda Arslan bronz madalya (kumite) ve Ceylin Ferihan Uyanık bronz madalya (kumite) kazandı. Semih Furkan Kumcu, Zehra Kocakaplan ve Firdevs Nil Kara ise röpresaj maçına çıkarak beşincilik elde etti. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ye teşekkürlerini ileten antrenör Ali Eşsiz, turnuvaya katılan tüm sporculara mücadelelerinden ötürü teşekkür etti. Karate takımını elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ise, "İnşallah, kazanacakları daha nice başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.