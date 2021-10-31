TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 3 maçında 5 puan toplayan Turgutluspor, ligin 10. haftasında evinde İnegölspor’u konuk etti. 7 Eylül Stadı’nda oynanan mücadelede, Turgutluspor İnegölspor’u 10 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Oğuzhan Kocaçoban xx
Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx (Mahmut dk. 69 xx), Emre xx, Burak Gençal xxx (Semih dk. 86 ?), Sarper xx (Burak Çoban dk. 61 xx), Marvin xx, Hakan xx (Alper dk. 69 xx), Berat xx (Mutlu dk. 86), Nuri xx, Yiğit xx, Hamit xx
İnegölspor: Gökhan xx, İbrahim xx, Hakkı xx, Mustafa xx (Gülhan dk. 84 ?), Serkan xx, Samet xx, Selimcan xx, Erdem xx, Yunus xx, Aykut xx (Bahadır dk. 83 ?), Ömer xx
Gol: Burak Gençal (dk. 79) (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Berat, Yiğit (Turgutluspor), Erdem (İnegölspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.