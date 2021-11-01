Akhisarspor kendine geldi

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AKHİSAR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı sonuçlarla taraftarını korkutan Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor deplasmanında kazanmayı hatırladı. Grupta 5 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledikten sonra rakibini Yusuf Cihat'ın henüz 3'üncü dakikadaki golüyle 1-0'la geçen Akhisar, üzerindeki kazanamama stresini attı. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor engelini yine Yusuf Cihat'ın uzatmadaki 2 golüyle geçen Akhisarspor, grupta puanını 10'a çıkararak düşme hattının üzerine çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2021-11-01 12:40:12



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