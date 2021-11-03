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Spil Dağı üzerindeki bulutlar görsel şölen oluşturdu Manisa Spil Dağı Milli Parkından kartpostallık görüntüler

İHA

Spil Dağı üzerindeki bulutlar görsel şölen oluşturdu Manisa Spil Dağı Milli Parkından kartpostallık görüntüler

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı üzerinde kümelenen bulutlar adeta görsel şölen sundu. Bulutların bir şelaleyi andırırcasına akan görüntüsü drone ile görüntülendi.
Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı ve çıkış yolunda, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında doğa ve fotoğraf severler için doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Son 2 yılda korona virüs salgını nedeniyle eşsiz manzarayı kaçıran doğa severler, havalarında güzel geçmesini fırsat bilerek Spil Dağı’nın yolunu tuttu. Doğa severler, milli parka çıkış yolunda bulunan her seyir terası ve yol kenarlarını doldurarak, doğal güzellikleri yerinde izledi. Manzara izlemek için Spil Dağı’na gelmeyi tercih edenler Manisa’dan 11,5 kilometre mesafede ve 757 rakımlı Manisa Seyir Yeri mevki'ine bugün çıktıklarında, bulutların oluşturduğu görsel şöleni izleme şansı buldular.
Havaların da güzel geçmesini fırsat bildiğini ve Spil Dağı Milli Parkı’na çıkarak temiz hava aldığını belirten Aysun Esendağ, çıkan vatandaşların da çöplerini yanında götürmelerini istedi.
Şehrin üzerini bembeyaz pamuk gibi görüntüsüyle kapatan bulutlar, güzel görüntüler oluştururken, bulutların arasında görünen Spil Dağı uzantı tepeleri ise ayrı bir güzellik oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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