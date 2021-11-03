Akhisarspor seri arayacak



AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda yenen Akhisarspor, cumartesi günü evindeki Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sezon üst üste 2 galibiyet alabildi. Akigo, geçen sezon 7 Mart'ta Eskişehirspor'u, 13 Mart'ta da Boluspor'u art arda yendikten sonra bir daha seriye hasret kalıp sezon bitiminde 1'inci Lig'e mendil salladı. Bu sezon da grupta düşme hattına kadar gerileyen Akhisarspor, yine korkulu rüya görmemek için bir an önce seri yakalayıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-11-03 12:17:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.