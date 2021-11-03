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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün’e tiyatro daveti

İHA

Başkan Ergün’e tiyatro daveti

Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fuat Ergül ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenleyecekleri tiyatro programına davet etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fuat Ergül, Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Taşçı, Engeliler, Sanat ve Spor Dernek Başkanı Kasım Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Anka’yı makamında konuk etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da yer aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenleyecekleri tiyatro programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü davet eden Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Genel Başkan Yardımcısı Fuat Ergül, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir tiyatro oyunu sergileyeceğiz. Buradan belirli bir gelir elde edilecek. Elde edilecek geliri de 10 yavrumuza eğitim paketi olarak hediye edeceğiz” dedi. Sanat ve Spor Dernek Başkanı Kasım Demir de, engelli bireylerin toplumsal hayat içerisinde yaşadıkları sorunu tiyatro oyunuyla dile getireceklerini belirtti.

“Engelli bireylerimizin destekçisiyiz”
Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın takdiriyle bu göreve 3. kez seçildik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız hizmetlerde engelli bireylerimizi düşünerek yaptık. Yaptığımız hizmet binalarında engelli tuvaletlerinden asansörlerine kadar engelli bireylerimizin kullanımı gözetilerek yapıldı. Görme engelli bireylerimizin rahat yürüyebileceği şekilde yollarda çalışmalarımızı yaptık. Biz her zaman bu çalışmaların içeresinde olduk. Her zaman da destekçisiyiz. Böyle anlamlı bir etkinliğin düzenlemesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin yanınızdayız. Destek noktasında da üzerimize düşeni her zaman yaparız” dedi. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

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