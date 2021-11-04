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Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı adaylığını açıkladı

İHA

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı adaylığını açıkladı

Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 2022 yılının Ocak ayında yapılması planlanan olağan genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Bir otelde gerçekleşen adaylık açıklamasında konuşan Erdoğan Akatmacı, sözlerine sürücülük özgeçmişinden bahsederek başladı. Başkan olması halinde yönetime her sektörden birer temsilci seçeceklerini ifade eden Akatmacı, "Servisçilerden, taksicilerden, kamyonculardan yönetimde arkadaşlarımız olacak. Sorunları ele alacağız. Hepsini ben bilirim fikrinde hiç değilim. Hep birlikte başaracağız. Sloganımız budur. Zaten bu ekip işi. Kamyonculardan, taksicilerden, toplu taşımacılardan arkadaşlarımız olacak” dedi.
9 Ocak’ta yapılması planlanan bu seçimin biraz baskın olduğunu belirten Akatmacı, yoğun baskı üzerine adaylık açıklamasını yaptığını, önümüzdeki günlerde yoğun katılımla projelerini açıklayacağını söyledi. Pandemi döneminde toplu taşıma sektörü olarak büyük zarar ettiklerini anlatan Akatmacı, "Kazanmak bir yana, cebimizden mazot, şoför yevmiyesi verdik. Pandemiyle birlikte insanlar zaten toplu taşımaya binmiyor. Yüzde 40’ın altında yolcu düşüklüğü var. Merkezde 2 yıl evvel 70 bin yolcuyla taşıma yapıyorduk, dünkü rakam 45 bin. Aynı mazotu yakıyor, maliyetler, yakıt artmış. Yüzde 40 daha az yolcu taşıyoruz. Sorunları devamlı takip ediyoruz. Sektörlerin farklı farklı sıkıntıları var. Taksilerin sorunları var. Ücret tarifelerinde yardımcı olacağız” diye konuştu.
Odanın 2 bin 400 civarında üyeyle Manisa’nın en büyük esnaf odası olduğunu belirten Akatmacı, ancak konuşulurken hiçbir yerde olmadığını, sanki en küçük odası olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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