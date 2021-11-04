Turgutlu’nun parklarındaki zeytinler ihtiyaç sahiplerine aş oluyor Manisa’nın Turgutlu ilçesinde belediyeye ait park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarında hasat başladı Toplanan zeytinlerden, Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere zeytinyağı yapılacak

Turgutlu Belediyesi zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere üretilecek olan zeytinyağı için geleneksel hale getirdiği zeytin hasadına başladı.

Turgutlu Belediyesine ait park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından zeytin toplama çalışmalarına başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Avşar ve Derbent Mahallelerinde gerçekleştirilen hasatta 2 gün içerisinde 300 kilogram zeytin toplandı. Zeytin hasadının tamamlanmasının ardından üretilecek zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak ulaştırılan yemeklerde kullanılacak. Hasat sonucunda yaklaşık 1.5 ton zeytinyağı elde edilmesi hedefleniyor.

Yapılan zeytin hasadıyla kaynakların doğru bir şekilde kullanıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sezonun başlamasıyla birlikte bu yıl da zeytin hasadımıza başladık. Belediyemize ait park ve yeşil alanlarımızdaki zeytinlerimizi kendimiz topluyoruz. Zeytin sıkım sürecinin tamamlanmasının ardından elde ettiğimiz zeytinyağını Aşevi ve Hayır Merkezimizde kullanıyoruz. Bu sayede kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde değerlendirmiş oluyoruz” dedi.

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