Manisa FK galibiyet arıyor

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MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına demir attıktan sonra geçen hafta evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın Yılport Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Yiğit Arslan yönetecek. Ligde 11 maçta 10 puan toplayıp haftaya 16'ncı sırada giren Manisa ekibi, mücadele öncesinde daha önce kadro dışı kalan Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ı affetmişti. Manisa FK gibi ligde düşüş yaşayarak 4 maçtır galip gelemeyen Samsunspor ise 12 puanla haftaya 10'uncu sırada başladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-11-05 10:00:17



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