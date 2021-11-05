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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BBSK motorcuları pistin tozunu attırdı

İHA

Manisa BBSK motorcuları pistin tozunu attırdı

Türkiye Moto Drag Şampiyonasının ikinci ve üçüncü ayak yarışlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBSK) Motor Sporları takımından İbrahim Nişli ve Kamil Kırbaş; ikişer kategoride birincilik, ikişer kategoride ikincilik elde ederken; Kamil Kırbaş 8.229 saniye ile Kepez Drag Pistinde, pist rekoru kırdı.
Antalya Kepez Drag Pisti’nde Türkiye Drag Şampiyonası 2’nci ve 3’üncü ayak yarışlarının heyecanı yaşandı. 13 ilden 100 sporcunun katıldığı yarışlarda Manisa BBSK motor sporcuları İbrahim Nişli ve Kamil Kırbaş, pistin tozunu attırdı. 2. Ayak yarışları kapsamında Manisa BBSK sporcusu Kamil Kırbaş, Pro Street Sınıfında birinci olurken; Süper Street Sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı. Manisa BBSK’lı bir diğer sporcu İbrahim Nişli Street 750 Sınıfında birincilik elde ederken; Pro 300 Sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı.
Manisa BBSK Motor Sporları takımı sporcuları, 3. Ayak yarışlarını da boş geçmediler. Sporcu Kamil Kırbaş Pro Street Sınıfı yarışını birinci tamamlarken; Süper Street Sınıfı yarışını ikincilikle noktaladı. İbrahim Nişli de, Street 750 Sınıfı yarışında birinci gelirken, Pro 300 sınıfı yarışını ikincilikle tamamladı.
Ayrıca Kamil Kırbaş, 8.229 saniye ile Kepez Drag Pistinin rekorunu kırarken, yarış sonunda sporcular kupalarını kaldırdı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya da sporcuları Kepez Moto Drag Yarışlarında aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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