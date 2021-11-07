Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde doyumsuz sonbahar manzarası Manisa-İzmir sınırındaki Türkmen Su Uçtu Şelaleleri, el değmemiş doğası ve eşsiz renkleriyle görenleri hayran bırakıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Su Uçtu Şelalelerinde sonbahar mevsimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitki örtüsünün rengarenk olduğu şelale, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, İzmir’in Aliağa ilçe sınırı ile Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Türkmen Mahallesi arasında bulunan; biri 10, diğeri ise 30 metre yüksekliğindeki şelaleler sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki büyük şelaleye ulaşım ise sarp kayaların arasından sağlanıyor. 10 metre yüksekliğinde şelaleye ulaşımın daha rahat olması nedeniyle vatandaşlar daha çok bu bölgeyi ziyaret ederken, doğada yürüyüş sporcuları ise zorlu parkurlarda 30 metre yüksekliğinde bulunan diğer şelaleye yürümeyi tercih ediyor. Her geçen gün daha da cazibe merkezi haline gelen şelale ve çevresi, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerini görsel bir şölenle karşılıyor.

Şelalelerin İzmir’in Aliağa ilçe sınırları içerisinde kaldığını ve geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesi ile görüşerek burada yapılacak olan çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler konusunda katkı sunabileceklerini ilettiklerini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şelalelerin turizm merkezi olabileceğini ifade etti. Başkan Çerçi, “Türkmen Şelalesi Manisa’nın Yunusemre ilçemiz ile İzmir’in Aliağa ilçemiz arasında kalan tarihi ve doğal bir güzellik. 3 tane burada yüksekten düşen ayrı ayrı şelale mevcut. Tam bir doğa harikası. Ancak şu an bulunduğumuz alttaki şelale ve diğer şelalelerin tamamı İzmir Aliağa ilçemizin sınırları içerisinde kalıyor. Araç park ettiğimiz otoparktan itibaren dereyi geçtik ve buraya kadar 300 metre yürüdük. Bu alanlar da dereden itibaren Aliağa ilçemizin sınırları içerisinde. Biz geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyemizle yaptığımız ön görüşmede Aliağa Belediyesinin buraya yaptığı güzel bir proje gördük. O projeye Yunusemre Belediyesince proje paydaşı olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik. Tabi Aliağa ilçemiz sınırlarında olduğu için öncelikle İzmir ve Aliağa’nın buraya müdahil olması gerekiyor. Ancak ulaşım aksında Türkmen Mahallesi’nden bu yana olduğu için ulaşım da doğal olarak bizim sorumluluğumuzda. Yolu, otoparkı ve dereyi geçen ahşap köprüsü ve diğer çalışmaları biz Yunusemre Belediyesi olarak Manisa Valiliği yoluyla farklı katkıları verebiliriz” dedi.



“Bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin gündemine girer diye düşünüyoruz”

Hem İzmirli vatandaşların hem de Manisalı vatandaşların kolayca ulaşması ve gelen misafirlerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmalara katkı sunacaklarını ifade eden Başkan Çerçi, “Burası, bu güzellikler Manisa’ya, İzmir’e Türkiye’ye açılsın, bütün insanlarımız kolayca buralara ulaşsın. Burada gelen misafirlerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılırsa harika bir turizm destinasyonu olarak Manisa ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin gündemine girer diye düşünüyoruz. Hatta yerli turistin yanı sıra yabancı turistlere de bir müddet sonra buralar hizmet verebilir. Biz Yunusemre olarak Manisa olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi ilettik. İki belediye olarak Aliağa ve Yunusemre ortak bir çalışma yaparsa hem Manisa Valiliğimiz hem İzmir Valiliğimiz gerekli katkıyı verecektir. Burası güzel bir turizm destinasyonu olarak, doğal güzellikleriyle beraber insanımızın hizmetine kazandırılmış olur” ifadelerini kullandı.

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