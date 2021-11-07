Manisa CBÜ, 30. kuruluş yıl dönümünü Aigai antik kentinde kutladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında üniversite tarafından kazı çalışmalarının yürütüldüğü Aigai antik kentinde bir program düzenledi. Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aigai antik kenti gezisi ile piyano ve ney dinletisi düzenledi. Programa, Vali Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve davetliler katıldı.



Ney ve müzik dinletisi yapıldı

Aigai Kazı Evi'nde başlayan programda bir konuşma yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2004 yılından beri devam eden kazı çalışmalarına emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programda daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Bölümü Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nihat Ozan Köroğlu ve Öğretim Görevlisi Harun Baki tarafından ney ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Kazı çalışmaları hakkında bilgi aldılar

Müzik dinletisinin ardından Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin eşliğinde Aigai Antik Kent gezisi gerçekleştirildi. Vali Karadeniz ve protokol üyeleri antik yol, antik dükkanlar ve tiyatro alanında gezerek Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.

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