Tarımla uğraşan kesimin bitme noktasına geldiğini ve alım gücünün düştüğünü iddia eden bazı kesimlerin aksine Manisa’da düzenlenen Tekno Tarım’21 Uluslararası 15. Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarında üreticilerin yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satın alması üreticinin alım gücünü ortaya koydu.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Manisa’da bu sene 15’incisi gerçekleştirilen Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarında sadece 4 günde yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satıldı. Fuarda DeutzFahr marka traktörler 130 bin TL ila 1 milyon 800 bin arasında, Hattat marka traktörler 140 bin ila 380 bin arasında, Massey Ferguson marka traktörler 120 bin ila 1 milyon TL arasında, Başak marka traktörler 150 bin ila 700 bin TL arasında, Altrak marka traktörler 157 bin ila 2 milyon 200 bin TL arasında, Tümosan marka traktörler 100 bin TL ila 350 bin TL arasında satışa sunuldu. Yerli marka traktörlerin en geç 1 ay içinde üreticilere teslim edileceği öğrenilirken yurtdışından gelecek traktörlerin teslim tarihinin ise ocak ayını bulabileceği öğrenildi.

Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın üretici firma, sektörün öncü firmalarının yanı sıra 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun da standının yer aldığı fuarda, çiftçilere özel uygulanan indirimler hem üreticinin hem de firma sahiplerinin kazanmasını sağladı. Binlerce üretici adeta fuara akın ederken, Manisalı üreticilerin yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satın alması hem firma yetkililerini hem de üreticilerin yüzünü güldürdü. Fuar, dört günde bir yandan on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken bir yandan da yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satılarak ekonomiye büyük katkı sağladı.



“Üreticilerimizin bir alım gücü var”

Fuarda açıklamada bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Tarımın başkenti Manisa’da üreticilerimizin tarıma vermiş olduğu destekle beraber bu fuarda da görüyoruz ki yeni teknoloji makineleri yakından inceleyip, üretici firmalarla karşılıklı istişarelerle fuara yoğun katılım oldu. Son yıllarda döviz fiyatlarından dolayı fiyatlarda ciddi yükselmeler oldu. Görüyoruz ki bugün burada traktörlerin birçoğu, makinelerin birçoğu satılmış. Üreticilerimizin bir alım gücü var. Çok şükür bu sene pamuk, mısır fiyatları ve buna mukabil devletimizin açıkladığı müdahale fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmadı. Üzümde beklentinin altında fiyat açıklansa da ürün çeşitliliği ve diğer ürünlere baktığımızda çok büyük bir sıkıntı yaşanmadığını görüyoruz. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda Manisa’ya bu fuar alanı da yetmeyecek onun için Manisa’nın daha büyük bir fuar alanına ihtiyaç var. Biz Manisa Ticaret Borsası, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Amacımız hem çiftçiye hem üreticiye hizmet. Burada tarım makineleri satan firmalarımızın katkılarıyla bu fuarımız her zamankinden daha iyi oldu” dedi.



“Genç çiftçi sayısı arttı”

Manisa ve kuzey İzmir'de DeutzFahr traktörlerinin satış ve servis hizmetini gerçekleştiren Osman Traktör'ün Yetkilisi Osman Çimenoğlu, “Bu sene çiftçilerimizden traktörlere çok fazla talep oldu. Biz de bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bunda Ziraat Bankasının desteğiyle çiftçimiz tarımda kendini yenilemek istiyor, yeni teknolojiyi kullanmak istiyor. Biz de elimizden gelen bütün şartları zorlayarak yeni traktörlerini vermeye çalışıyoruz. Fuar bizim için oldukça bereketli oldu. Satış anlamında 100’e yakın traktör satışı gerçekleştirdik. Ben bu fuara 15 yıldır katılıyorum bu sene beni heyecanlandıran en önemli olay yeni genç çiftçilerin tarıma yönelmesi. Daha önce orta yaş ve üzeri vardı ama bu sene 20’li yaşlarda yeni çiftçiler gördük. Çiftçiliğe, tarıma bir talep var. Tüm dünya bu pandemi döneminde tarımın önemini daha iyi anladı.” şeklinde konuştu. Çimenoğlu ayrıca traktör alan çiftçilerin neredeyse yarısında zaten Deutz marka traktör olduğunu ve bunun yakıt tasarrufundan dolayı üreticiler tarafından tercih edildiğini söyledi. Ön sözleşmeleri yapılan traktör satışlarının önümüzdeki günlerde satışlarının gerçekleştirilerek en kısa sürede üreticilere teslim edileceği öğrenildi.

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, “Hayırlısıyla bir tane aldık. Fuar güzel, satan para kazanıyor. Çiftçi de iyi ara olursa gelir. Çiftçi de iyi satışlar oldukça güzel sadece bizim Mahallemiz Ozanca’ya 6 tane traktör satıldı” dedi.



“Cengiz Başkanın pazarlığıyla 6 traktör aldık”

Fuardan mahallesi adına 6 kendi adına 4 traktör alan Gölmarmaralı çiftçi İsmail Namal, “Mahsulümüz para ederse gübrenin pahalı olması önemli değil. Pahalı mı pahalı. Geçen sene 110 olan bu sene 470. Çok yükseldi ama milletin alım gücü var. Fuarın ilk günü Cengiz Ergün başkanımız pazarlık etti. Allah ondan razı olsun. Biz 225 verdik firma 230 bin TL’den inmedi ama Cengiz Başkanımız sıkı bir pazarlık yaptı ve tanesi 212 bin 500 TL’den 6 tane Deutz traktör aldık. Onun da büyük katkısı oldu. Allah ondan razı olsun.” derken, tarım ekipmanları üreten bir firmanın yetkilisi olan Mustafa Susam, “Fuara ilgi oldukça fazlaydı. Bugün daha da kalabalık. Teknoloji her zaman çiftçilerimizin işini kolaylaştırıyor.” diye konuştu.



“Manisa’da traktör ve tarım ekipmanına talep çok fazla”

Fuar boyunca hem üreticilerle hem de firmalarla yakın temaslarda bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Geçen sene de açıldı bu fuar ama pandemiden dolayı ilgi fazla olmamıştı. Bu sene oldukça fazla ilgi var. Manisa çiftçisi teknolojiyi yakından takip eder. Traktör sayısında birinciliği elimizden bırakmıyoruz. Bu sene iyi bir sezon geçtiğini düşünüyoruz. Traktörlerin fiyatı çok yüksek ama Manisa’daki araziler parçalı arazi olmasından ve ufak olmasından dolayı herkes kendisinin de traktörü olmasını istediği için bu talep daha da artıyor. Arazimizin ufak ve ürün çeşitliliğinden dolayı hem traktöre hem de tarım ekipmanlarına talep çok fazla.” dedi.



“Fuarda çok ciddi satış rakamlarına ulaşıldı”

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Firmalarımız fuardan oldukça memnunlar. Özellikle traktör olsun, mekanizasyon olsun fuarda çok ciddi satış imkanı bulmuşlar ve bu anlamda da memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Fuarlar bilgi ve teknolojilerin üreticilerle buluşması adına önemli. Manisa’da kesintisiz bir şekilde 15 yıldır bu fuarla katkı sağlıyor. Manisa tarımda lider şehir, üzümde 650 milyon dolara yakın ihracat yapan, çok önemli bitkisel üretimde, hayvancılıkta, gıda ürünlerinde ihracat kapasitesi olan dolayısıyla ülkemizin de lokomotifi olan tarım şehri Manisa’da 15’inci kez Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenleniyor olması önemli. Artık Paris İklim Sözleşmesi de meclisimizde kabul edildi. Bütün sektörlerde olduğu gibi tarımda da bir paradigma değişimi yaşanacak. Bunun da en önemli ayağı teknoloji ve bilgi. Dolayısıyla fuarlar daha fazla anlam ve önem kazanacak. Bilgi ve teknoloji geliştiriyor ve bunları da üreticiye ulaştırma noktaları işte bu fuar alanları. Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı da bu anlamda ülkemize çok önemli değerler katıyor” ifadelerini kullandı.



Organizasyon firması da memnun

Manisa’da 15 yıldır Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarını düzenleyen SNS Fuarcılık Yetkilisi Naime Mısırcıoğlu ise şunları söyledi: “Geçen yıl pandemi ortamına rağmen Türkiye’de hiçbir fuar düzenlenemezken biz fuarı yapabilmiştik. Sanıyorum geçen senenin katkısıyla, başarılı geçen yılın katkısıyla bu yıl fuarımız çok daha güzelleşti ve büyüdü. Hem katılımcı olarak 120’yi aşkın ürününü sergileyen firmamız var hem de ziyaretçi olarak inanılmaz bir ziyaretçi oldu. 500’ün üzerinde bir marka var. Yerli ve milli markalarımızın yanında uluslararası markalar da var. Fuarımız yıllar içerisinde bir de tarımsal mekanizasyona doğru eğrildi. Bu sevindirici bir gelişme çünkü uluslararası piyasalarda elimizi güçlendirmek için bu yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Tarımın önemini anlatmaya gerek yok. Toprağın çok kıymetlendiğini herkes biliyor, doğal kaynaklarımızı sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğal kaynaklarımızı biz akıllıca günümüz teknolojisiyle uyumlandırarak ilerletebilirsek, kazanan olacağız yada ayakta kalan olacağız. Bizim fuarımız da umarım buna bir katkı sağlar. Biz organizatör olarak da Manisalılar olarak da çok memnunuz.”

