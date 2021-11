EğitimBirSen Manisa Şubesi İl Divan toplantısını Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Biz emek ve ekmek merkezli bir sivil toplum örgütüyüz” dedi.

İl Divan Toplantısına MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, EğitimBirSen Şube yönetim kurulu üyeleri, EğitimBirSen ilçe temsilcileri, EğitimBirSen ilçe yönetimleri, EğitimBirSen kadınlar komisyonu başkanı ve üyeleri hazır bulundu.

EğitimBirSen Manisa Şubesi İl Divan toplantısının açılış konuşmasında sözlerine “Hakkın hatırını her türlü hatırın üzerinde tutan, haysiyetli duruşun, ilkeli sendikacılığın tarihini yazan bir sendika olduklarını” dile getirerek başlayan EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz emek ve ekmek merkezli bir sivil toplum örgütüyüz. Attığımız her adım eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi ve refahının yükseltilmesine dönüktür. Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkamdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Yetkili sendika olarak kazanımlarımıza sahip çıkmalı, değersizleştirmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Teşkilatımızın heybetini ve heyecanını ortaya koyan alandaki görünmez kahramanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."



“Şimdi düşünme, planlama, yenilenme, azim ve kararlılıkla çalışma zamanıdır”

Bundan sonra, örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacaklarını vurgulayan Öner, “Şimdi düşünme, planlama, yenilenme, azim ve kararlılıkla çalışma zamanıdır. Örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacağız. Gençlerin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Genç MemurSen’in çalışmalarını çok anlamlı buluyoruz. ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ çalışmasını sürdüreceğiz; ateizm, deizm, cinsiyetsizleştirmeye karşı mücadele edeceğiz. Ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesini bu yıl da sürdürüyoruz. Seksen ihtilalinden kalan kılıkkıyafet yönetmeliğine karşı olan eylemimiz kararlılıkla devam edecektir. Sorunların çözümü için ter akıtacağız, haksızlığa uğrayanların yanında olacağız.” dedi.



“Kadınlar komisyonumuzu önemsiyoruz”

Sendikal mücadelede kadın liderlerin ve üyelerin örgütlenmeye katkılarına değinen Öner, “Yola çıktığımız günden beri kadının sendikal mücadeledeki yerini güçlendirmek ve bu mücadele yolunda birlikte yürümek için elimizden geleni yaptık. Her zaman söylediğimiz gibi burada bize düşen görev kadın üyelerimizin sayısını artırmak, kadın üyelerimize düşen ise temsilde sorumluluk almak için ter akıtmaktır. Sloganımız açık ve birçok şeyi anlatmak için de yeterli: Yol açık, yola çık” diye konuştu.



“Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü konusunda kararlılığımız sürecek”

EğitimBirSen olarak, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini dile getiren Öner, “Üyemiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, üretmeye; haktan ve haklıdan yana olmaya ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

