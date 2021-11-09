85 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (4)

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85 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

Manisa´nın Turgutlu ilçesinde iki okulda kantinden ve dışarıdan sipariş verdikleri yiyeceklerden yiyip, ayran ve çorba içtikten sonra rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrenci sayısının 85 olduğu belirlendi. Öğrencilerin hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-11-09 01:02:48



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