Manisalı öğretmen buldu, engelli ve engelli olmayanlar aynı sporu yapabilecek



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan Bülent Der (33) futbol antrenörlüğü yaptığı dönemde kendisini izlemeye gelen ancak bedensel engeli bulunduğu için antrenmanlara katılamayan Görkem Argök'ten (19) esinlenerek, engelli bireylerin de yer alabileceği yeni bir spor branşı keşfetti. 'Check Shoot Ball' ismini verdiği spor branşı, Avrupa Birliği (AB) spor ödüllerine davet edilen ilk Türk projesi oldu. 'Check Shoot Ball' engelli ve engelli olmayan bireyleri ortak bir branşta buluşturdu.

Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyespor'da altyapı antrenörü olan, beden eğitimi öğretmeni ve spor genetiği uzmanı Bülent Der, sürekli antrenmanını izlemeye gelen ancak maçlara katılamayan bedensel engelli Görkem Argök'ten etkilendi. Bülent Der, Argök'ten esinlenerek engelli bireyler ile engeli olmayan bireylerin bir arada yapabileceği bir spor branşı düşünmeye başladı. 2017 yılında 'Check Shoot Ball' ismini verdiği spor branşını kurmaya başlayan Der, bulduğu yeni branş ile ilgili kuralları 2019 yılında tamamlayıp uygulamaya başladı, projenin marka ve telif hakkını da alarak spor branşını tescilledi. Futbol, basketbol ve hentbol branşlarının karması olan ve dünyada bu sistem ile oluşan tek spor branşı olma özelliği taşıyan Check Shoot Ball, AB spor ödüllerine davet edilen ilk Türk projesi oldu.

'RESMİ BİR BRANŞ OLMASINI İSTİYORUM'

Projenin resmi bir spor branşı haline gelmesini isteyen Bülent Der, "2017 yılında engelli bireylere yönelik sportif anlamda araştırmalara başladım. Engelli olan bireyle engeli olmayan bir bireyin neden spor yapamadığını düşündüm. Günümüz şartlarında da bu çok zordu. 'Check Shoot Ball' ismini verdiğim ve 2019 yılında geliştirerek telif hakkını aldığım bir spor branşı oluşturdum. Check Shoot Ball, alt ekstremite olan bireylerle, engeli olmayan bireylerin birlikte oynadığı eşit bir spor branşı. Şu an bu oyun dünyada bir ilk. Bununla ilgili İsveç ve Norveç'ten çok güzel dönüşler aldım. Türkiye'de Ankara'da, Afyon'da, Manisa'da birçok uygulamasını yaptık. Oyun, engelli bireylerin, engelsiz bireylerden daha iyi oynayabileceği ve kendi özgüvenlerini artırabileceği, psikolojik ve sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir spor dalıdır. Amacım bu spor dalını en üst seviyeye çıkarıp bunu resmi bir branş haline getirmek ve dünyaya yaymak. Türk sporu olarak tarihe geçmesini istiyorum. 1000'e yakın engelli birey üzerinde denedik ve olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

OYUNUN KURALLARINI ANLATTI

Check Shoot Ball oyununun kurallarını da aktaran Der, "6 oyuncu 1'er kaleci ile oynanan bir spor dalıdır. Çift versiyon bir oyundur. 4 engelli birey ve 4 engeli olmayan birey bir takımı oluşturmaktadır. Oyun sisteminde her birey yerde oturarak, kendini elleri ile öne veya geriye çekerek oyunu oynayabilir. Oyunda eller kullanılır ve sayı kazanabilmenin tek yöntemi kafa vuruşlarıdır. Ayrıca oyunda yeşil kart uygulaması bulunmaktadır. Bu kart ceza sistemine ters etki oluşturarak centilmenlik kartı olarak geçmektedir. Oyunda rakibe dokunmak oyun kuralları dışındadır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-09 11:50:56



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