Köy okulu özel okul gibi oldu Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesindeki ilkokulun okul sıraları hayırsever tarafından yenilendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesindeki Alemşahlı İlkokulunun eskiyen sıraları hayırsever Beyazıt Damar tarafından tekli sıra ve masa takımlarıyla yenilendi. Hayırsever Damar tarafından okula projeksiyon cihazı ve çok sayıda ansiklopedi bağışında bulunuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve aslen Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi'nden olan emekli eczacı Beyazıt Damar 1 Ekim 1996 tarihinde 17 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Mahir Özgür Damar adına Didim ilçesinde yaptırdığı 28 derslik ve 6 anasınıfı bulunan okulun ardından doğup büyüdüğü köyüne de oğlu adına yardım elini uzattı. Alemşahlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Ur'un hayırsever Beyazıt Damar ile temasa geçerek mahalledeki ilkokulun yeni sıralara ihtiyacını olduğunu bildirmesinin üzerine hayırsever 42 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Alemşahlı İlkokuluna tekli sıra ve masa göndererek köy okulunun adete özel okula dönüşmesini sağladı. Hayırsever okula ayrıca bir projeksiyon ve çok sayıda ansiklopedi bağışında da bulunarak oğlunun adını hayır işleriyle yaşatmaya devam etti.

Hayırsever emekli eczacı Beyazıt Damar, "Oğlum Mahir Özgür Damar henüz 17 yaşındayken 1 Ekim 1996 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğlumun adını yaşatmak için yaşadığım Didim'de 1998 tarihinde 28 sınıf, 6 anasınıfı ve bin öğrencili Mahir Özgür Damar İlkokulunu yaptırdık ve açılışı zamanın Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından gerçekleştirildi. Şuanda okulda mezun olan öğrencilerimizin çocukları da eğitim öğretim görüyor. Memleketimden gelen yardım talebini de geri çevirmeyerek çocukların eğitim öğretimlerine katkı sağlamaya çalıştım. Oğlumun adını bu şekilde yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

Alemşahlı Muhtarı Ahmet Ur ise hayırsever Beyazıt Damar'ın okulun sıra ve masalarını yenilediğini okula projeksiyon cihazı ve çok sayıda ansiklopedi bağışında bulunduğunu belirterek mahallesi adına hayırsevere teşekkür etti. Muhtar Ur ayrıca başka hayırseverlerin destekleriyle okulun fayanslarının yenilenerek boya badana yapıldığını ve okul bahçesinin de parke taşı ile döşeneceğini belirtti.

Alemşahlı İlkokulu 4 sınıf, 4 öğretmen ve 42 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor.

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