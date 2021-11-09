Gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesindeki S.Ö. (44), çalıştığı gece kulübünde kavga ettiği müşterilerden Süleyman Çapa´yı (37) bıçaklayarak öldürdü, A.G.´yi (38) ise ağır yaraladı
Olay, saat 03.00 sıralarında Sart Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü çalışanı S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., Çapa ve A.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Çapa´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.G. ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan S.Ö.'nün sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-11-09 12:42:31
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