İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren, Turgutlu Adliyesi'nde Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu Adliyesi'nde İYİ Partili Lütfü Türkan'a suç duyurusunda bulunan Abdullah Gürmen'e, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş da eşlik etti. Suç duyurusu sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Taydaş, "İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu’da ikamet etmektedir. Biz de şehit ağabeyimizle bugün Turgutlu Adliyesi'nde bu utanmazlığı yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli. Şehitliğin, gaziliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler vatandan bihaberdir. Zaten PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmek de bunun göstergesi değil mi?" dedi.

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