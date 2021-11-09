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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün Caferbey Mahallesine söz verdi

İHA

Başkan Ergün Caferbey Mahallesine söz verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda, Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi’nde yapılması planlanan katı atık transfer istasyonuna karşı yapılan eylemlere yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “Söz konusu bölgede çöplerin dökülmesi veya koku gibi şikayetlerin olması mümkün değildir” dedi.
Bir süredir Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi’ne yapılması planlanan katı atık transfer istasyonuna yönelik haber ve eylemlere karşılık Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, bazı çevrelerin vatandaşları yanlış yönde bilgilendirdiğini belirterek basında ve sosyal medyada bilgi kirliliğinin oluştuğunu söyledi. Başkan Ergün, Caferbey Mahallesi’nde yapılması planlanan katı atık transfer istasyonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Manisa’mızda 40 yıllık vahşi depolama sorunu söz konusuydu. Patlamalarıyla ve yangınlarıyla gündeme gelen vahşi depolama alanında ayrıca çöp sızıntı sularının yer altı sularına karışarak toprağımızı zehirlemesi gibi bir tehdit de vardı. Hem havamız hem de bereketli havzalarımız kirleniyordu. Uzunburun’a inşa ettiğimiz Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası ile yeraltı sularını kirleten ve yangınlarla hava kalitemizi düşüren vahşi çöp depolama alanlarından, bugün, çöpleri ekonomiye kazandıran çevreci bir şehir haline geldik” dedi.

“İl genelinde 69 adet vahşi depolama alanını rehabilite ettik”
Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı bir belediye olduğunu ifade ederek, “İlimiz genelinde tam 69 tane vahşi depolama alanını rehabilite ettik. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğimiz evsel atıkların trenle taşınması projemizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki dönem katı atıkları tren ile Uzunburun Katı Atık ve Bertaraf Tesisimize taşıyarak hem karbon salınımını düşüreceğiz hem de yakıttan tasarruf edeceğiz” diye konuştu.

“Salihli ilçemizdeki vahşi depolama sorununu da çözmemiz gerekiyor”
Başkan Ergün, Salihli ilçesine bağlı Çakallar Mahallesi’nde yer alan vahşi depolama alanını hatırlatarak, bu sorunun da çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Katı atık transfer istasyonu yapmak için Salihli ilçesinde 10 farklı nokta belirlendiğini söyleyen Başkan Ergün, “Salihli ilçemizdeki Çakallar mahallemizde bulunan bir arazi de uzun yıllardır vahşi depolama alanı olarak kullanılıyor. Bu sorunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Katı atık transfer istasyonu yapmak için Salihli ilçemizdeki 10 farklı noktada yer tespitlerinde bulunduk. Bu alanlara olumlu görüş verilmedi. Bu sebeple Caferbey mahallemizdeki uygun ve olumlu görüş verilen bir alana katı atık transfer istasyonu inşa etmeyi planladık. Nitekim bazı çevrelerin hemşerilerimize yanlış bilgiler vermesi nedeniyle basında ve sosyal medyada bu konuda bir bilgi kirliliği var. Caferbey mahallemize inşa edeceğimiz katı atık transfer istasyonumuz en yakın yerleşim birimine 404 metre uzaklıkta. Buraya yapılacak tesise taşınacak çöpler kapalı araçlar ile gelecek ve Büyükşehir Belediyemizin sızdırmazlık özelliği olan kapalı tırları ile alınarak Uzunburun’daki tesisimize taşınacak. Söz konusu bölgede çöplerin dökülmesi veya koku gibi şikayetlerin olması mümkün değildir. Buna rağmen yine de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden rüzgar yönü ile ilgili bir görüş aldık ve hakim rüzgar yönünün mahallemize değil, ters yönde olduğunu da buradan açıklamak isterim. Bu konuyla ilgili videoyu da burada size göstermek istiyorum. Hep birlikte izleyelim. Mahallemizin dışına yapacağımız bu tesisin hukuksuz olduğunu ifade edenler de var. Mahallemize transfer istasyonu yapılması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED Raporu ile ilgili başvuru yaptık. Büyükşehir Belediyemize ilgili bakanlıktan, bu tesisin ÇED raporunun kapsamı dışında olduğunu belirten bir cevap yazıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü organizasyonu ile Mahalli Çevre Kurulu toplandı ve İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 22. Şube Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi gibi tam 20 kurumdan olumlu görüş alınmasının ardından bu tesisin işlemleri başlatıldı. Sözün özü, hemşerilerimizin içi rahat olsun, yapılacak olan bu tesisten kesinlikle kimse olumsuz etkilenmeyecektir. Cengiz Ergün sözü. Salihli ilçemizdeki vahşi depolama sorunu da inşallah tarih olacak. Nasıl Manisa’da 40 yıllık sorunu bitirdik, Salihli’nin de sorunu bitecek. Bu konuda kimsenin ne mağdur ne de üzüntülü olmasını isterim. İnanıyorum ki zaman bizi haklı çıkaracaktır” dedi.

Başkan Kayda, “Hiç kimsenin endişesi olmasın”
Konu ile ilgili söz alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, “İlgili ilgisiz herkes ne yazık ki değerlendirme yapabiliyor. Salihli’ye lütfen ilgisiz olan arkadaşlarım Gaffar Okkan Mahallesi’nde bulunan insanlarımızın yıllardan beri çektiğini gelip görsünler. Caferbey Mahallesi vatandaşlarımız hiç endişe etmesin. Kesinlikle bir çöp arabamız, mahallenin içerisinden geçmeyecek. Sart’a varmadan yol kavşağından Çaypınarı’ndan geçip tesise gidecek. Günlük 250 ton çöp topluyoruz. Bunu vahşi depolama alanına döküyoruz. Salihli’ye yazık değil mi? Salihli ile ilgisi olmayan insanların yorum yapmasını anlamak mümkün değil. Vahşi depolama alanı kalsın mı isteniyor? Hiç kimse bundan etkilenmeyecek. Atığı yok, kokusu yok ve hiçbir aracımız köyün içinden geçmeyecek. Salihli’yi 50 yılın üzerinde bir dertten kurtarıyoruz. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Çöpü biriktirmeyeceğiz. Bizim kamyonlarımız gidecek Büyükşehir’in tırlarına transfer olacak ve bu sorunu çözeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Caferbey’deki hemşehrilerim, lütfen provokasyona gelmeyin. Bizim yaptığımız işin insan sağlığına zararı olmadığı gibi, bir şehri 50 yıllık sorundan kurtaracağız” diye konuştu.

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