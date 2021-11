Sarıgöl’de emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan V.Ç.'nin üst aramasında üzerinden 0.5 gram esrar maddesi, 0.9 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise 2.3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Her iki şahsa da "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın almak veya Kabul Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan UYAP/GBT sorgusunda da arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı. Ekipler tarafından V.K. isimli şahsa yapılan UYAP/GBT sorgusunda "Basit Yaralama HakaretTehdit" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.U. isimli şahsa yapılan UYAP/GBT sorgusunda ise hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından aranma kaydı bulunan M.D. ise gözaltına alınması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

H.E. isimli şahsa yapılan UYAP/GBT sorgusunda ise "Mala zarar Verme" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.E., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

