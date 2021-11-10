TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 Adıyaman FK: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Turgutluspor, ligin 12. haftasında evinde ağırladığı Adıyaman FK ile 22 berabere kaldı.



Stat: Turgutlu 7 Eylül

Hakemler: Berkan Çetin xx, Salih Burak Demirel xx, Faruk Yağlı xx

Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Emre xx, Burak Gençal xx (Serhat dk. 78 x), Marvin xx, Hakan xx (Semih dk. 46 xx), Berat xx (Mutlu dk. 46 xxx), Burak Çoban xx (Sarper dk. 85 ?), Nuri xx, Yiğit xx, Hamit xx (Erdoğan dk. 89 ?)

Adıyaman Futbol Kulübü: Türker xx, Seydi xx, Ahmet Kaan xx (Fatih Üge dk. 68 xx), Taylan x (Hüseyin dk. 55 x), Evren xx, Osman xx (Cengizhan dk. 86 ?), Oğuzhan xx, Mert xx, Abdulkadir xxx, Muhammet xx (Umut dk. 68 x), Hakan xx

Goller: Mutlu dk. 53, dk. 82 (pen) (Turgutluspor), Abdülkadir dk. 10, Oğuzhan dk. 90+ 1 (Adıyaman FK)

Sarı Kartlar: Emre, Mutlu (Turgutluspor) Taylan, Muhammet, Fatih Üge, Hakan (Adıyaman FK)

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