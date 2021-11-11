Vali Karadeniz Akhisar’da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Akhisar ilçesini ziyaret ederek Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde Dr. Ahmet Tarık Sarı İlk ve Orta Okulunu ziyaret etti. Okul ziyaretinde sınıfları gezen Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet ederek onlara kitap hediye etti.

Okul ziyareti sonrası Vali Karadeniz, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı. Akhisar Belediye Meclis Salonundan yapılan toplantıda, 2021 yılı 2. ve 3.dönem denetim kurulu ara raporları görüşülerek Atıksu Arıtma Tesisi ve onaylı sınır ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı. Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlık yaptığı Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına Akhisar Kaymakam V./Gölmarmara Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve OSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısının ardından Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette Vali Karadeniz, İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran’dan ilçenin genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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