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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Meydan Projesi hayata geçiyor

İHA

Yunusemre Meydan Projesi hayata geçiyor

Yunusemre Belediyesi tarafından içerisinde belediye hizmet binası, gençlik merkezi, meclis salonu ve nikah salonu, ahşap müzesi, yeraltı otoparkı ve kent meydanının yer aldığı projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediliyor.
Vizyon projeleriyle fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, bir dev projesinin daha başlattı. “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” kapsamında içerisinde; Manisa’nın en büyük meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binası, gençlik merkezi, meclis salonu ve nikah salonu ve ahşap müzesinin yer aldığı proje başladı. 30 bin metrekare alanda hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ihtiyaca cevap veren bir prestij projeyi daha Manisa’ya kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kompleks projemizde bildiğiniz gibi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olan camimizin yapımını tamamlamak üzereyiz. Yine proje içerisinde yer alan Manisa’nın en büyük meydanı, yer altı otoparkı, gençlik merkezi ve belediye hizmet binamızın da yapımına başlıyoruz. Mevcut binamızın yıkımını yaparak yeraltı otoparkı için çalışmalarımıza başladık. Yunusemre Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Gençlik Merkezi, Klasik Ahşap Sanatları Müzesi ve Nikâh Salonu (meclis salonu) ile Katlı Yeraltı Otoparkı yapılarının bulunacağı 30 bin metrekarelik kampüs alanı yeni belediye hizmet alanı olarak projelendirildi. Bütün belediye birimlerini kapsayacak olan yeni hizmet binası 5 kattan oluşuyor. Eski İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasının yerine inşa edilecek olan gençlik merkezi, klasik İslam ahşap sanatları müzesi ve nikqh salonu 3 bin 780 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı yapılırken; tüm kampüsün otopark ihtiyacını karşılamak üzere 2 katlı yeraltı otoparkı inşa edilecek. Şu an bölgede hummalı bir çalışma yürütüyoruz. En kısa süre içerisinde de projemizi tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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