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Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 40’ı tamamlandı TOKİ tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesindeki 396 konutluk yerleşim yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor İnşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: “Şu anda 396 konut ve 17 iş yeri ile ilgili inşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanmış durumda” “Hedefimiz 2022 eylül ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek”

İHA

Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 40’ı tamamlandı TOKİ tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesindeki 396 konutluk yerleşim yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor İnşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: “Şu anda 396 konut ve 17 iş yeri ile ilgili inşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanmış durumda” “Hedefimiz 2022 eylül ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek”

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesindeki 396 konutluk yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şu anda 396 konut ve 17 iş yeri ile ilgili inşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanmış durumda. Hedefimiz 2022 eylül ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek.” dedi.
Manisa’nın merkez ilçesi Şehzadeler’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ tarafından yatay mimari tarzında inşaatına başlatan 396 konut, 17 işyeri ve bir camiden oluşan yeni yerleşim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir süre önce başlayan çalışmalarda konutların yüzde 40’ı tamamlanırken evlerin 2022 yılının eylül ayında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şantiye yetkililerinden bilgi alarak binalarda incelemelerde bulundu.

“Hedefimiz önümüzdeki yıl konutları teslim etmek”
Yaptığı incelemenin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şu an 100 dönümlük bir alan içerisindeyiz. Burada 396 daire 17 iş yerinin bulunduğu ticaret merkezi ve 1 caminin inşaatı devam ediyor. Burada Şehzadeler Belediyesi olarak çok büyük emeğimiz oldu. Göreve geldiğimizde toplu konutla ilgili ilçemizde yer problemi vardı. Burası hazineye ait bir alan. Bu 100 dönümlük alanın tapusunun çıkarılmasını temin ettik. Kurum görüşlerini aldık. Halihazır jeolojik zemin çalışmalarını Şehzadeler Belediyesi olarak biz tamamladık. İmar sürecinde de projenin yakın takipçisi olduk. Ardından da milletvekillerimizle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçemizde alt gelir grubu için sosyal konutlara ihtiyaç olduğu ve bununla ilgili de imar planlarını tamamladığımız, tapusunu TOKİ’ye çıkarttığımız bir yer olduğunu ve burada TOKİ tarafından toplu konutların yapılması konusunda taleplerimizi iletmiştik. Bakanımız Murat Kurum’un talimatlarıyla milletvekillerimizin de desteğiyle ihalesi yapıldı. Hak sahiplerine kura çekimleri Ankara’da gerçekleştirildi. Şu anda 396 konut ve 17 iş yeri ile ilgili inşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanmış durumda. Hedefimiz 2022 eylül ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek” diye konuştu.

“Sanayi yapılınca iş sorunu da olmayacak”
Bölgeye bir sanayi bölgesi çalışması başlatıldığını da açıklayan Başkan Çelik, “Buradaki konutlar 2+1. Ekonomik durumları normal şartlarda konut sahibi olmaya müsait olmayan alt gelir grupları buradan hak sahibi oldular ve ilk defa böyle bir ev sahibi olmuş olacaklar. Kira öder gibi de taksitlerini ödeyecekler. Sancaklıbozköy Mahallemiz bölgedeki en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesi. Burası daha önce de belde belediyesiydi. Burada güzel bir yol ağımız mevcut. TOKİ’lerin karşısında da belediyemiz tarafından yapılan bir kiraz pazarımız var. Toplu ulaşım imkanımız da mevcut. Dolayısıyla hiçbir problem olmadan vatandaşlarımız Sancaklıbozköy çarşısından pazarından istifade edecek. Yine de toplu ulaşımdan istifade ederek çok rahat merkeze gidip gelebilecekler. Onun da ötesinde hemen dibimizde 1800 dönümlük bir sanayi sitesi alanımız var. Onun 1000’lik plan çalışmalarını büyükşehir belediyemizle yürütüyoruz. 6 ay sonra buradaki planlama çalışmalarımız da bitecek. Büyükşehir belediyemiz altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacak. Biz de üst yapı çalışmalarımızı yapacağız. Bu bölgede oturan vatandaşlarımız için sanayi fabrikaları söz konusu olacak. Hiç şehir merkezine gelmeden burada yaşayan vatandaşlarımızın çalışabilecekleri bir iş imkanı da doğmuş olacak” dedi.

“Sağlıklı konut imkanı sağlıyoruz”
Şehzadeler ilçesinin Manisa’nın merkezinde bir tarafından Spil Dağı Milli Parkı bir tarafından da birinci sınıf tarım arazileriyle çevrili olduğunu ve merkezde genişleme imkanı bulunmadığını kaydeden Başkan Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Şehzadeler ilçemiz bir tarafı birinci sınıf tarım arazileri bir taraftan da Spil Dağı Milli Parkıyla çevrilmiş durumda. Kadim şehir olduğu için de daha önce çok yüksek emsallerle yapılaşmış. Bazı mahallelerde muhtarlık binası yapılacak yer problemi var. Biz Sancaklıbozköy gibi mahallelerde gelişimimizi sürdürüyoruz. Zaten büyükşehir belediyemiz meclisinden geçilen 5000’lik planlarıyla çevre yoluyla ilçemiz merkezine arasındaki kısım da imar planına açılmıştı. Böyle Sancaklıbozköy gibi konut imarına açılabilecek yerleri de imara açarak hem yerleşimi yayıyor hem de yeni nüfusa sağlıklı konut imkanı sunmuş oluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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