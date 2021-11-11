Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu

Tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamındaki fidan dikme seferberliği etkinliğinde Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu. Manisa'daki etkinlik ise Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Büyüksümbüller yolu üzerindeki ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi.
Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinin Büyük Sümbüller yolunun 5'inci kilometresinde Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan alanda gerçekleşen fidan dikim törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kartay, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir katıldı.

"Yıl sonuna kadar Manisa'da 7 milyon 600 bin fidan dikilecek"
Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa genelinde 18 farklı noktada 77 bin fidan dikiminin gerçekleştiğini anlatarak, "2021 yılının sonuna kadar Manisa genelinde 7 milyon 600 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.

"Önemli bir kampanya"
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, 2019 yılında başlayan Mili Ağaçlandırma seferberliğinin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Gelenek haline gelen fidan dikimimiz 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 11'inci ayın 11’inde saat 11.11’de 11 milyon fidan dikilmesiyle başladı. Bu yılki planlanmada ise her bir vatandaşımızın adına 3'er fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidan toprakla buluşacak. Kampanya, ülkemizin yeşil örtüsünün artması noktasında önemli bir kampanya."
Düzenlenen etkinlikte, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği gösteri sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Üniversiteden tam destek
Törene katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, sadece bugün için değil her zaman fidan dikme seferberliklerine tam destek vereceklerini söyleyerek, gerçekleşen etkinlikle çok sayıda fidanın toprakla buluştuğunu belirtti. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde Üniversite Korusunu oluşturduklarını ve çok sayıda çınar fidanının kampüs alanında hayat bulduğunu belirten Rektör Ataç, “Stratejik planlarımız arasında topluma hizmet, çevreyi korumak yer alıyor. Fidan dikmek, çevreyi korumak adına yapacağımız en doğru hareketlerden biri.” diyerek, yeşil bir çevre temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: ...
3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER 3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde ...
Salihli’de kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit edildi
YEREL HABERLER Salihli’de kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit ...
Ağıla giren sokak köpekleri 2 küçükbaşı parçaladı, 10 hayvanı yaraladı
YEREL HABERLER Ağıla giren sokak köpekleri 2 küçükbaşı parçaladı, 10 ...
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Alaşehirliler geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Alaşehirliler geleceğe nefes oldu
Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi
YEREL HABERLER Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi
Manisa’ya 'Necmetttin Erbakan Umut Ormanı' kurulacak
YEREL HABERLER Manisa’ya 'Necmetttin Erbakan Umut Ormanı' kurulacak
Akhisarspor fırsat kaçırdı
YEREL HABERLER Akhisarspor fırsat kaçırdı
'Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğuyla evden kaçtı' iddiası
YEREL HABERLER 'Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğuyla evden kaçtı' ...
Turgutluspor'da son dakika üzüntüsü 
YEREL HABERLER Turgutluspor'da son dakika üzüntüsü 
Somaspor bu kez takıldı
YEREL HABERLER Somaspor bu kez takıldı
Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 40’ı tamamlandı TOKİ tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesindeki 396 konutluk yerleşim yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor İnşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: “Şu anda 396 konut ve 17 iş yeri ile ilgili inşaat çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanmış durumda” “Hedefimiz 2022 eylül ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek”
YEREL HABERLER Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 40’ı tamamlandı TOKİ ...
Manisa CBÜ YÖKAK İzleme Programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ YÖKAK İzleme Programı gerçekleştirildi
Yunusemre Meydan Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Yunusemre Meydan Projesi hayata geçiyor
Vali Karadeniz Akhisar’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Akhisar’da incelemelerde bulundu
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Kuruyan gölü tarım arazisine çevirdiler
YEREL HABERLER Kuruyan gölü tarım arazisine çevirdiler
Turgutlu Belediyesi Atatürk ve silah arkadaşları için mevlid-i şerif okuttu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Atatürk ve silah arkadaşları için ...
Türk Kızılay Manisa Şubesi'nden bağışçısına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Manisa Şubesi'nden bağışçısına teşekkür ...
Manisa'da 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Manisa'da 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 Adıyaman FK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 Adıyaman FK: 2
Manisa'i TSO anlamlı anma
YEREL HABERLER Manisa'i TSO anlamlı anma
Manisa CBÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.