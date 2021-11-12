Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız" Bakan Kasapoğlu Manisa’da ziyaretlerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında valilik, büyükşehir belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Partililere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz" "Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Tüm oyunları birlikte bozacağız" Bakan Kasapoğlu Manisa’da ziyaretlerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında valilik, büyükşehir belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Partililere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz" "Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl binasında partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa temaslarına Manisa Valiliğini ziyaret ederek başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdürleri ve sporcular tarafından karşılandı. Karşılama sırasında engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ile bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamında Vali Yaşar Karadeniz ile bir süre sohbet etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başkan Ergün Bakan Kasapoğlu’na Manisa’da sporla ilgili yaptıkları yatırımlar hakkında kısa bir brifing verdi.

Başkan Ergün, büyükşehir belediyesinin spor yatırımlarını anlattı
Başkan Ergün’e ziyaretinde Bakan Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin anı defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu’na, Başkan Ergün tarafından Manisa ziyareti anısına hediye takdim edildi. Daha sonra Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği gençlik ve spor projelerini tek tek anlatırken, Kasapoğlu da projeleri dikkatle dinledi. Manisa’da gençlerin spor yapabilecekleri alanların sayısını göreve geldikleri ilk günden bu yana arttırmaya yönelik projeler ürettiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa’da sportif yatırımlar noktasında sağladıkları destek ve katkılar nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkürlerini sundu. Bakan Kasapoğlu’nun Büyükşehir Belediyesi ziyareti, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Bakan’dan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ Kitabına tam not
Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na Manisa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden 38 akademisyen tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ adlı 4 ciltlik eserden de takdim etti. Manisa’nın milli mücadele döneminde içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir eseri kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Ergün, 4 ciltte Manisa ve ilçelerinde o dönemde yaşananların belgeli bir şekilde anlatıldığını söyledi. Böylesi önemli bir eserin hayata geçirilmesi nedeniyle Başkan Ergün ve emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eserin Gençlik Merkezlerine de alınması noktasında çalışma yapılması talimatını verdi.
Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililerle AK Parti Manisa İl Başkanlığı Toplantı Salonunda bir araya geldi. Manisalı bir bakan olan Muharrem Kasapoğlu’nun hem Manisa hem de Türkiye için büyük bir şans olduğunu kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kasapoğlu’nu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

“Türlü oyunları birlikte bozduk”
Başkan Hızlı’nın ardından partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, “19 yıldaki süreç Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla hakikaten ülkemizin çok çok farklı noktalardan ileri noktalara taşınma süreci. Onca engellemeler kaşımıza çıktı 2002 yılından bu yana. Çok farklı tuzaklar çok farklı sabotajlarla karşımıza çıktılar ama milletimizden aldığımız güçle teşkilatımızla hepsini bertaraf ettik. Önümüzde yeni bir hedefimiz var. Vizyonlarımız gereği bu hedefleri de birer birer sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim AK Parti olarak diğerlerinden farkımız hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler de belirliyoruz. Hiçbir şey durağan değil. Gelişen, değişen bir süreci yaşıyoruz. Onun önünde olmalıyız. Sizlerle birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte tüm tuzakları, tüm oyunları yine bozacağız. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Hepimize çok çalışmak düşüyor. Hiçbir oyuna gelmeden, fitneye, dedikoduya, bozgunculara kanmadan istikametimizde yürüyeceğiz. Bunu yine birlikte başaracağımız inanıyorum. Gençlerimizle bu günlere geldik ve yine geçlerimizle bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız omuzlayacaklar. Yeni vesilelerle yine bir araya geleceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da ilçelerinde de devasa projelerimiz var. Yine bir araya geleceğiz. Sizlerle birlikte yürüyecek çok yolumuz var, çok çalışmamız lazım. Yolumuz ve bahtımız açık olsun.” dedi.
Bakan Kasapoğlu AK Parti ziyaretinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılışına katılmak üzere parti binasından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ...
Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu minik Hamza’yla buluştu Manisa’ya kaykay pisti çağrısında bulunan minik Hamza Yılmaz’a ‘Manisa’ya geldiğimde seninle bir çay içelim’ diyerek videosunu paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu verdiği sözü tutarak minik Hamza ile buluştu Bakan Kasapoğlu ile buluşan Hamza çok mutlu olduğunu belirterek Manisa’ya bir kay kay pisti yapılırsa daha mutlu olacağını söyledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu minik Hamza’yla ...
Selendi'de 300 adet fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Selendi'de 300 adet fidan toprakla buluştu
Manisa’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Helikopterle yapılan denetimde 11 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Helikopterle yapılan denetimde 11 araç trafikten men ...
Geleneksel Türk el sanatları sergisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Geleneksel Türk el sanatları sergisi büyük beğeni ...
Salihli’nin genç sultanları 3’te 3 yaptı
YEREL HABERLER Salihli’nin genç sultanları 3’te 3 yaptı
Sarıgöl’de polisler çalıntı araç ve uyuşturucu yakaladı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de polisler çalıntı araç ve uyuşturucu ...
Salihli’de 3 ay önce yanan alana 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Salihli’de 3 ay önce yanan alana 5 bin fidan dikildi
Yeni müdür göreve başladı
YEREL HABERLER Yeni müdür göreve başladı
Manisa'da kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak şarap ele geçirildi
Başkan Tulup'un acı günü Soma Belediye Başkanı Ali Tulup annesini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Tulup'un acı günü Soma Belediye Başkanı Ali ...
Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye ...
Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, milli güreşçileri ağırladı
Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu
Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: ...
3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER 3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde ...
Salihli’de kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit edildi
YEREL HABERLER Salihli’de kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit ...
Ağıla giren sokak köpekleri 2 küçükbaşı parçaladı, 10 hayvanı yaraladı
YEREL HABERLER Ağıla giren sokak köpekleri 2 küçükbaşı parçaladı, 10 ...
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Alaşehirliler geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Alaşehirliler geleceğe nefes oldu
Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi
YEREL HABERLER Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi
Manisa’ya 'Necmetttin Erbakan Umut Ormanı' kurulacak
YEREL HABERLER Manisa’ya 'Necmetttin Erbakan Umut Ormanı' kurulacak
Akhisarspor fırsat kaçırdı
YEREL HABERLER Akhisarspor fırsat kaçırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.