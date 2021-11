Bal rekoltesi her yıl düşüyor

Havaların sıcak gitmesi, su kaynaklarının hızla kurması sonucu, arılar istenilen düzeyde üretim yapamadıkları için, şifa kaynağı bal rekoltesi her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Rekolte azalışına paralel olarak fiyatların da arttığını kaydeden bal üreticisi Kerem Kirazcı, "Su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle, arı su bulmakta ve çiçek bulmakta zorlanıyor. Çok uzun yol kat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla arı istenilen düzeyde üretim yapamıyor. Buna bağlı olarak da rekoltede azalma yaşanıyor." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şifa kaynağı balın rekoltesinin bu sene, önceki yıllara oranla daha da düştüğü belirtildi. Havaların sıcak gitmesi, su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle bal üretiminde rekolte düşüklüğü yaşanıyor. Tüketiciler ise rekoltenin düşmesi nedeniyle kaliteli bal bulmakta zorlanırken, fiyatların da yüksekliğinden şikayetçi. Bal üreticileri tarafından en kaliteli bal çeşidi olan kara kovan balının kilogramı 110 TL'yi aşarken, fiyatların yüksek olmasına rağmen alıcılar, Alaşehir semt pazarında kurulan stantlarda kara kovan balı bulmakta zorlanıyor.



Kirazcı: "Şifa kaynağı bal az, fiyat yüksek"

Üreticilerin gelir kaynağı olan şifa kaynağı balın fiyatları kalitesine göre 70 TL'den başlayıp 110 TL'ye kadar çıkıyor. Alaşehirli bal üreticisi Kerem Kirazcı, arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satışa sunduğunu söyleyerek, “Normal petek ballarının kilosu 70 80 TL, kara kovan balları ise 110 TL'ye kadar alıcı buluyor. Bu sene diğer yıllara oranla bal rekoltesinde sıcak havaların etkisiyle, su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle, arı su bulmakta ve çiçek bulmakta zorlanıyor, çok uzun yol kat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla arı istenilen düzeyde üretim yapamıyor. Buna bağlı olarak rekoltede azalma yaşanıyor.” dedi.



“Bal her zaman tüketilmelidir"

Balın her zaman tüketilmesi gerektiğini kaydeden Kirazcı, "Arı kovanlarım dağlık bölge olan Kozluca Gedik Yaylası'nda bulunuyor. Arılarım orman ve doğal ortamda besleniyor. Ürettiğimiz ballar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı olup, rahatlıkla tüketilebilir. En kıymetli ve en çok pazar bulan bal, kara kovan balıdır. Tamamen doğal olan kara kovan balı, hayıt balı, fenni kovan balı bu mevsimde şifa kaynağı olmaları nedeniyle tercih ediliyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bal, sofraların en önemli besinlerinden birisi olup kalori ve protein deposudur. Her gün kahvaltıda mutlaka tüketmemiz gereken balın yararları saymakla bitmez. İnternetten öğrendiğimize göre, ılık su ile tüketildiğinde vücutta depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur, kolesterol seviyesini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, güç ve enerji sağlar, kanseri önlemeye ve ilerlemesini durdurmaya yardımcı olur, mide komplikasyonlarını tedavi eder, beyni güçlendirir, bakterileri temizler. Antioksidanlar, mineraller ve vitaminler bakımından zengin olan bal; öksürükten cilt bakımına pek çok konuda yararlıdır. Ballarım doğal olduğu ve şeker kullanmadığım için şeker hastaları da tüketebilir." şeklinde konuştu.

Balla doğup, balla yaşadığını kaydeden Kirazcı, “Babadan kalma meslek olan arıcılığı yaklaşık 20 yıldır yapıyorum. 37 yaşımdayım, babamla birlikte balcılık yapıyorum, adeta balla doğdum, balla yaşıyorum, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ve güvenle tüketebilirler." dedi.

