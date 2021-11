Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız” Bakan Kasapoğlu, Manisa’da gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Onları yetiştirmek, onları teşvik etmek, onların önünü açmak adına her imkanı onlar için seferber edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Soma Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bu ülkenin gençleri sadece bu ülkenin değil tüm insanlığın umudu. Sadece yarınların değil bugünlerin de teminatıdır. O yüzden gençlerimizin hem bugününü hem yarınını dolu dolu değerlendirmeleri adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadık. Bundan sonra da gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Onları yetiştirmek, onları teşvik etmek, onların önünü açmak adına her imkanı onlar için seferber edeceğiz. Geleceğim bilim insanlarını, sanatçılarını, kültür adamlarını, sporcularını, yıldızlarını, analarını, babalarını yetiştirmek için inanıyorum ki bu gençlik merkezimiz gece gündüz tüm ekibiyle hizmet verecek” dedi.

Ülke genelinde 400’e yakın gençlik merkezi kazandırıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Ülke genelinde gençlik merkezlerimizin sayısı 400’e yakın oldu. Hamdolsun Soma’daki gençlik merkezimizi tamamladık. Manisamızda gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Bununla birlikte amacımız gençlerimizin her alanda desteklenmesi. Bu tesis gençlerimizi sanattan bilime, kültüre ve spora kadar gelişimlerini destekleme amacıyla her türlü imkanla donanmış bir tesis” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmalarının ardından gençlik merkezindeki birimleri gezdi. Genç sporcularla voleybol oynayan Bakan Kasapoğlu daha sonra öğrencilerin müzik dinletisine katıldı, model uçak atölyesinde incelemelerde bulundu. Seramik atölyesini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, önlük giyerek seramik hamuruna şekil verdi.

Gençlik Merkezi açılışının ardından buradan ayrılan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak kendisini davet eden Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan ayrıldıktan sonra Soma’da yapılması planlanan olimpik yüzme havuzunun proje sahasında incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, projenin bir an önce hayata geçirilmesi ve inşaat çalışmalarının başlaması talimatını verdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Soma Nazım Yavuz İlçe Stadı ve Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonunda incelemelerde bulunduktan sonra Somaspor’u da ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretlerinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri eşlik etti.

