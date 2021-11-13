Selendi'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan ’Bir hareketine bakar hayat’ projesi kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde de gerçekleştirildi.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı denetim ve bilgilendirme yapıldı. Yapılan uygulamaya Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldı. İlçenin değişik bölgelerinde yapılan uygulamada polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve vatandaşlara broşürler dağıtarak, emniyet kemerinin önemini anlattı. Kaymakam Ali Yıldırım da ekiplerin uygulamasına katılarak sürücülere broşürler dağıtıp, emniyet kemerinin önemini anlattı. Kaymakam Ali Yıldırım trafikte emniyet kemerinin ölümlü kazalarda riski yüzde 45, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azalttığını belirti. Kaymakam Ali Yıldırım’ın katıldığı uygulamaya Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç da eşlik etti.

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