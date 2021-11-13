Akhisarspor telafi peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetin ardından hafta içinde Ankara Demirspor'a deplasmanda tek golle yenilerek üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Akhisarspor, yarın evinde Eskişehirspor önünde telafi arayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Yusuf Aydın düdük çalacak. Grupta Akhisarspor 11 maçta 13 puan toplarken, 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 7 puanla düşme hattında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-11-13 10:23:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.