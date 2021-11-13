Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yad edildi

Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Cemevi Programı beğeni topladı.

Bu yıl 7.si gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri devam ediyor. Manisalı vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliklerde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından program düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen programa Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan dost meclisinde Hacı Bektaşı Veli ve Yunus Emre’nin hayatından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi Dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken; zakirler okudukları deyiş ve ağıtlarla eşlik etti. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çerçi, “Uluslararası Yunusemre Günlerimiz dolu dolu geçiyor. Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz etkinliklerimiz kapsamında her yıl olduğu gibi muhterem Muhammet Dedemizin zikri ile dua ettik. Bektaş Kılınç ve kıymetli saz ekibinin katkıları ile semah ekibini izleyerek çok mutlu olduk. Allah kendilerinden razı olsun. Başta Dedemiz olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından programı düzenleyenlere çiçek ve tablo hediye edildi.

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