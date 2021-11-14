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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da arıcılar 'Ana arı ve arı sütü üretimi' eğitimini tamamladı

İHA

Manisa'da arıcılar 'Ana arı ve arı sütü üretimi' eğitimini tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde hayata geçirilen 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi' kapsamında gerçekleştirilen 'Uygulamalı Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi Eğitimi'ne katılan 25 yetiştiriciye katılım belgeleri törenle teslim edildi.
Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve kaliteli bal üretimini arttırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde 2016 yılından itibaren arıcılıkla ilgili çalışmalara başladı. Bu kapsamda 2016 yılında 300 arı yetiştiricisine bedelsiz olarak bin 500 ana arı dağıtımı yapıldı. 2017 yılında ise 17 ilçede 555 arı yetiştiricisine 3 bin 750 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle arıcıların hazır ana arı alarak kullanmak yerine kendi ana arılarını yetiştirmesini uygulamalı olarak öğretmek, ticari ana arı işletmeleri tesis edilerek ülkemizdeki ana arı ihtiyacına katkı vermek ve Ege Bölgesi yerel arı ekotiplerinin korunması ve yaygınlaşmasını sağlayarak bölgeye hastalık ve parazit gelişini en aza indirmek amacıyla 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi'ni de hayata geçirdi. Proje kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Balkaya eğitmenliğinde 'Uygulamalı Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitime katılan 25 yetiştiriciye katılım belgeleri takdim edildi. Törene Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım Müdürü Ali Demir, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa Bal Kooperatifi Başkanı Ali Binici, Salihli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Açıkgöz ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Manisa Bal Kooperatifi Başkanı Ali Binici, arıcılara sağladığı destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta da yaptığı konuşmada, 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi' ve Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmanın sağlanması için hayata geçirdiği projeleri anlattı. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa tarımına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda 5 bin 250 ana arıyı yetiştiricilerimiz dağıtmıştık. Ana arı yetiştiriciliğinin öğretilmesi noktasında da bize bir talep geldi. Biz de bu projede yer aldığımız için mutluyuz. Üreticilerimizin ana arı yetiştirmesi ve arı sütü veya diğer arı ürünlerini üretmesi önemli bir husus. Bu amaçla biz de bu konuda ihtiyaç olan malzemeleri tedarik ettik. Uzun süren bir eğitim dönemi başarıyla tamamlandı. Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Balkaya'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde önümüzdeki yıl da diğer ilçelerimizde eğitim faaliyetinin devam etmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen 'Uygulamalı Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi Eğitimi'ne katılan arı yetiştiricilerine belgeleri takdim edildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, yetiştiricilere eğitimi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Balkaya'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen teşekkür belgesini ve hediyeyi takdim etti.

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