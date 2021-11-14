Düğünde 'yan baktın' cinayetine 1 tutuklama



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)MANİSA'da, sokak düğününde 2 aile arasındaki 'yan bakma' kavgasında, tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Ali Aydın'ı (41) kasığına sapladığı bıçakla öldüren Caner Tanrıverdi (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Çınar mevkisi Dereli Sokak'taki düğünde, 12 Kasım'da saat 22.00 sıralarında 2 aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali Aydın, yaşanan arbedede Caner Tanrıverdi tarafından kasığından bıçakla yaralandı. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Haberi alıp hastaneye gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis, Caner Tanrıverdi ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y.(47), T.T.(44), B.T.(19), N.T.(39), R.T.(35), E.A.(27), A.A.(21.), C.C.A.(15), A.A.(18), A.A(20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı. Kavgaya karışanlardan şüpheli Caner Tanrıverdi ile C.C.A., dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Caner Tanrıverdi tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-11-14 17:38:42



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