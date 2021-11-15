Somaspor zirve yarışını bırakmayacak



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Çorum FK ile berabere kalan Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, zirve yarışından kopmayacaklarını söyledi. Sekiz günde 3 maça çıktıklarını belirten Aydın, "Azimli ve kararlı bir oyunumuz var. Geriye düştüğümüz maçlarda oyuna tepki verip maça ortak olabiliyor takımımız, bu pozitif bir kazanç bizim adımıza. Çorum FK maçını geride bıraktık. Bu hafta Bodrumspor deplasmanına gideceğiz. Bu maç bizim adımıza çok kritik. Artık ona konsantre olmamız gerekiyor. Sahada futbol adına güzel işler yapan sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Biz her zaman üst sıraları hedefleyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma

2021-11-15 11:10:12



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