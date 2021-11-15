Elektrikli bisiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile ticari aracın çarpışması çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisikletten yaklaşık 20 metre savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Volkan O. (39) idaresindeki 35 AGU 418 plakalı Volkswagen marka ticari araç ile, aynı yönde seyir halinde olan İbrahim S. (64) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü ağır yaralanırken, elektrikli bisiklet çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İbramim S., önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İbrahim S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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