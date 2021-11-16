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AK Parti'li Hızlı, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretini değerlendirdi

İHA

AK Parti'li Hızlı, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öncülüğünde Manisa'ya 2 yılda 1,89 milyon TL'lik spor yatırımı yapıldığını söyledi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa'da bir dizi açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun Manisa ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu öncülüğünde 2 yılda 1,89 milyon TL'lik spor yatırımı yapıldığını belirten Hızlı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Soma Gençlik Merkezi'nin de açılmasıyla birlikte bu yatırımların değer kazandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hızlı, "Manisa'mız son yıllarda spor anlamında her kulvarda damga vurmaya devam ediyor. Yapılan tesislerin ve gelen başarıların sayıları her geçen gün artıyor. Dünya şampiyonu milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu Kerem Kamal ve milli sporcumuz Mert Şişmanlar hem ülke ve hem dünya çapında göğsümüzü kabartan bizleri mutlu eden sporcularımız. Bu sporcularımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Şehrimizin şu an yurt ve tesis anlamında hiç sorunu yoktur. Her geçen gün bir açılış bir yatırım söz konusu. Tenis, yüzme, futbol sahaları ve gençlik spor merkezleri ile spor kenti Manisa'yı inşa ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Manisalı olması bizler için büyük bir şans. Manisa’yı tanıması ve yatırım anlamında bizlere destek olması bizleri her geçen gün spor şehri yapma adına önemli" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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