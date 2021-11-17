Başkan Ergün'den Manisa FK'ya moral desteği 

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve 10 puanla düşme hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü'ne Manisa Büyükşehirşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün moral verdi. Başkan Ergün, hafta sonu iç sahada Altınordu ile oynanacak karşılaşma öncesi Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Hasacar, Özcan Nalbantlar, Sportif Direktör Taner Savut, Teknik Direktörü Turgay Altay, teknik heyet ve futbolcularla akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ergün, herkesle yakından ilgilenirken, takıma başarılar diledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-11-17 10:51:57



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