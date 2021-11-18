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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyespor, Soma'da set vermeden kazandı

İHA

Yunusemre Belediyespor, Soma'da set vermeden kazandı

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, konuk olduğu Soma Ilgazspor'u 30 mağlup etti.
Yunusemre Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Soma Ilgazspor’u 30 mağlup ederek haftayı moralli kapattı. Rakibi karşısında Eylül Gürbüz, Doğa Öz, Gökçe Kazer, Sude Ünal, Zeynep Öztemel, Özge Çetin, Şimal Kara ve Elif Dirlikli kadrosuyla mücadele eden mavibeyazlılar, mücadeleden 2517, 2516 ve 2516’lık setlerle galip ayrılmayı bildi. Antrenör Seda Çarıkçı, iyi bir oyunla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takımın istekli oyunu maç boyunca salona yansıttığını kaydeden Çarıkçı, “Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyet ilerisi için moral oldu. Sonuçtan çok, oynanan oyundan memnun kaldık. Tabii ki eksilerimiz var. Ligin ikinci yarısında bunları artıya çevirmek için çalışacağız. Ligde zor rakiplerle oynuyoruz. Oyuncularımızın maç tecrübeleri açısından iyi bir lig oluyor. Bundan sonra da çıkışımızı sürdürüp Yunusemre Belediyespor’u layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz.” dedi.
Yunusemre Belediyespor grubunda Alaşehir Belediyespor, Soma Ilgazspor, Salihli Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile mücadele ediyor.

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