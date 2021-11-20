Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Akçay: “Kaybolan yılları telafi ediyoruz” MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: “Türkiye son 4 yılda kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı” “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü, siyasi ve yönetim istikrarını temin etmiş bir ülke olarak güçlenmekte ve uluslararası alanda da çok öneli mesafeler almaktadır” “Kısa dönemde 5 yıllık uzun dönemde de 10 yılda şu an yüzde 70-75 olan milli savunma sanayisi yüzde 100’lere ulaşacaktır”

İHA

MHP’li Akçay: “Kaybolan yılları telafi ediyoruz” MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: “Türkiye son 4 yılda kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı” “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü, siyasi ve yönetim istikrarını temin etmiş bir ülke olarak güçlenmekte ve uluslararası alanda da çok öneli mesafeler almaktadır” “Kısa dönemde 5 yıllık uzun dönemde de 10 yılda şu an yüzde 70-75 olan milli savunma sanayisi yüzde 100’lere ulaşacaktır”

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin son 4 yılda kaybolan yıllarını telafi etmeye başladığını söyledi.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda bir konuşma yapan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi bütün ülke meselelerini, ekonomi, güvenlik, uluslararası politika alanında verdiği mücadelenin bir semeresi olduğunu görmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakını bu düşünceyle bu anlayışla yürütmektedir. Cumhur İttifakı milli bir ittifaktır. Gündelik bir takım siyasi rekabet ve yarışların hatta çekişmelerin, zaman zaman da kör dövüşlerine varan bir takım siyasi karmaşanın içinde yer almamıştır almayacaktır. Cumhur İttifakı aynı zamanda bir sistem ittifakıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin AK Parti ile birlikte kurucu unsurlarından biridir. Şunu söyleyebiliriz ki gerek Cumhur İttifakının kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü, siyasi ve yönetim istikrarını temin etmiş bir ülke olarak güçlenmekte ve uluslararası alanda da çok öneli mesafeler almaktadır.” dedi.

“Türkiye kaybolan yıllarını telafi ediyor”
Türkiye’yi güçsüz gösterme gayretinde olanlara da cevap veren Akçay şunları söyledi: “Türkiye Uluslararası alanda yalnızlaştı, sanki Türkiye’yi güçsüz gösterme hatta içimizde de Türkiye’yi güçsüz gösterme gayretlerinin reelde hiçbir anlamı geçerliliği yoktur. Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı son 4 yılda. Bütün ülkelerin tarihine bakalım, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, ilk akla gelenler, kendi milli ekonomilerini milli savunma sanayileriyle atılıma geçirmişlerdir. Dalga dalga da bütün sanayi alanlarına da genişletmişlerdir. Türkiye şu anda yüzde 20 olan milli savunma sanayisini yüzde 70’lere 75’lere çıkarmıştır. Geri kalan yüzde 25’te hava savunma sanayisiyle ilgili yerli üretim noksanlıklarımızdır. Önümüzde azami kısa dönemde 5 yıllık uzun dönemde de 10 yılda bu oran yüzde 100’lere ulaşacaktır. Bugün Manisa OSB’de, küçük sanayi sitesinde pek çok yüzlerce bu sektördeki firmaların ve kamu firmalarının siparişlerini adeta ipek böceğinin kozasını örer gibi bu üretimleri gerçekleştiriyorlar. On binlerce genç mühendisimiz Türkiye’nin yakın geleceğinin kozasını örüyorlar. Dolayısıyla Türkiye’nin mevcut konumunu gerek içimizde gerekse uluslararası arenada bir görünen ve bir takım kişilerin, muhalif unsurların ve Türkiye düşmanlarının söylediği gözle değil, bir de milli bir gözle hiçbir siyasi, ideolojik şartlanmaya girmeden görmek gerekmektedir. O bakımdan Türkiye yönetim istikrarını, siyasi istikrarını temin etmiş bir ülke olarak çok başarılı bir şekilde ilerlemektedir tüm sorunlara karşı. Ekonomide, sosyal alanda çünkü yeryüzünde sorunsuz bir millet, topluluk ve devlet yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik çalışanlarından vatandaşlara 'Çevreyi temiz tutma' çağrısı
YEREL HABERLER Temizlik çalışanlarından vatandaşlara 'Çevreyi temiz ...
Kumar oynatılan kıraathaneye jandarmadan baskın
YEREL HABERLER Kumar oynatılan kıraathaneye jandarmadan baskın
Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu
Manisa FK'nın rakibi Altınordu
YEREL HABERLER Manisa FK'nın rakibi Altınordu
Rektör Ataç ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Ataç ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ...
Vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atandı
YEREL HABERLER Vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atandı
Manisa BBSK’lı eskrimcilerden 2 bronz madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı eskrimcilerden 2 bronz madalya
Uyuşturucuyla yakalandı, serbest kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalandı, serbest kaldı
Fuhuştan aranan yabancı uyruklu kadın Kırkağaç'ta yakalandı
YEREL HABERLER Fuhuştan aranan yabancı uyruklu kadın Kırkağaç'ta ...
Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele verdi Trafik kazasında yaralanan şahıs önce hastaneye gitti sonra cezaevine girdi
YEREL HABERLER Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele ...
Kafeyi kumarhaneye çevirmiş Telefon şarj cihazı görünümlü kumar makinesi
YEREL HABERLER Kafeyi kumarhaneye çevirmiş Telefon şarj cihazı ...
Turgutlu’da kedi vahşeti 4 kedinin vahşice öldürülmesi sonrası caniler için ekip kuruldu
YEREL HABERLER Turgutlu’da kedi vahşeti 4 kedinin vahşice ...
Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Gördes'teki ayaklı su deposu yıkımı sağlıklı bir şekilde yapıldı
YEREL HABERLER Gördes'teki ayaklı su deposu yıkımı sağlıklı bir ...
Yavuz Kurt’tan Başkan Ergün’e veda ziyareti
YEREL HABERLER Yavuz Kurt’tan Başkan Ergün’e veda ziyareti
Büyükşehir ekipleri kuralsız taşımacılığa geçit vermiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri kuralsız taşımacılığa geçit ...
Eski başkanın adı hayır çeşmesinde yaşayacak Manisa’nın eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan adına ailesi ve Şehzadeler Belediyesinin destekleriyle yaptırılan hayır çeşmesi görev yaptığı belediye binasının önünde dualarla açıldı
YEREL HABERLER Eski başkanın adı hayır çeşmesinde ...
Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı
'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER 'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
Muradiye mezarlığına parke taşı döşendi
YEREL HABERLER Muradiye mezarlığına parke taşı döşendi
Manisaspor'da olağanüstü genel kurul kararı Manisaspor Başkanı Murat Yörük aday olmayacağını açıkladı Manisaspor Başkanı Murat Yörük: "Yapılacak kongrede yönetim kurulu başkan adayı Ümit Atlı’ya ve ekibine desteğimiz tamdır"
YEREL HABERLER Manisaspor'da olağanüstü genel kurul ...
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını ...
Muradiye'de asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Muradiye'de asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.