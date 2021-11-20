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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İHA

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın evinin kapalı alanında uyuşturucu yetiştirdiği, başka bir kişinin de uyuşturucuları sattığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda esrar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli R.G. (45) isimli şahsın yazlığında kapalı alanda uyuşturucu bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucu maddeleri aynı mahallede ikamet eden şüpheli H.Ç. (31) isimli şahıs tarafından parça parça satışının yaptırıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından, şüpheli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde Manisa Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik köpek timi, JASAT, OYİT ve Asayiş ekipleri ile beraber eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada, H.Ç isimli şahsın evinde ve eklentilerinde, beyaz kutu içerisinde yaklaşık 10 gram esrar olarak değerlendirilen madde, 1 adet kuru sıkı tabanca ayrıca R.G. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde, 39 adet kenevir tohumu, 10 adet kutu içerisinde parça parça toplam 140 adet nikotin olarak değerlendirilen madde, kutu içerisinde yaklaşık 10 gram toz halinde esrar olarak değerlendirilen madde, esrar elde etmek için kullanılan 3 adet 100 gramlık sıvı madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, şişe kavanoz içerisinde yaklaşık 1 kilogram kurutulmuş skank (esrar) madde ve 1 adet hassas terazi tespit edildi. Suç eşyalarına el konulurken Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli H.Ç.'nin kan ve idrar örnekleri ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli R.G. isimli şahsın firari olarak yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca el konulan tüfek ve kuru sıkı tabanca hakkında şahsa idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

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