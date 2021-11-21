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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Eroğlu: “Maçın hakkı beraberlikti”

İHA

Hüseyin Eroğlu: “Maçın hakkı beraberlikti”

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK karşısında 9 kişi kaldıktan sonra 10 mağlup olan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Maçın hakkı iki taraf açısından baktığımızda beraberlikti diye düşünüyorum. Çünkü çok üretken ve pozisyonlu maç olmadı” dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK karşısında 9 kişi kalan Altınordu rakibine 10 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Bir kötü gidişimiz var. Bunu değiştirmek istiyorduk. Rakip de bizimle aynı puanda. Aslında baktığımızda her iki takım da hem kazanmak istedi hem de kaybetmek istemedi. Gidişatında da bu net bir şekilde görüldü. Topa daha çok sahip olan ve pas yapan görüntüsündeydik fakat pozisyon üretemedik. Rakip de bizi tedirgin etmedi. Uzun ve kenardan gelen toplarla etkili olmaya çalışsa da pozisyonsuz bir ilk yarı geçti. Baktığımızda ikinci yarı yine dengeliydi. Yediğimiz kırmızı kart ister istemez bu dengeyi bozdu. Sistemsel anlamda değişikliğe gittik. Atak yaparken taçla kalemizde golü gördük. Rakibin kalabalık savunması vardı. Biz de bunu bir şekilde yaptığımız hamlelerle pozisyon oluşturma hedefindeydik. 90. dakikada yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik berabere biterdi ama olmadı. Maçın hakkı iki taraf açısından baktığımızda beraberlikti diye düşünüyorum. Çünkü çok üretken ve pozisyonlu maç olmadı. Toparlanmak zorundayız. Kaybettiğimiz haftalar var. Özellikle önümüzdeki maç kazanmak zorundayız” dedi.

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