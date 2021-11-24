Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin önündeki traktörün römorkundan 8 çuval zeytini çaldığı tespit edilen şahıs zeytin alım merkezinde zeytinleri satarken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde ikamet eden M.Ö. (59) isimli şahıs dün saat 15.00 sıralarında jandarmaya müracaatta bulunarak evinin önüne yanaştırdığı römorkunun üzerinde olan kendine ait 8 çuval zeytinin çalındığını bildirdi. Yaşanan hırsızlıkla ilgili jandarma tarafından yapılan araştırmada; yine aynı mahalleden N.K. (27) isimli şahsın zeytinleri çaldığı ve arkadaşı olan S.M. (63) isimli şahsın evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde S.M.’nin evinde yapılan adli arama sonucunda evin avlusunda 6 adet zeytin çuvalı tespit edildiği ve aynı mahallede zeytin alım/satım noktasında şüpheli N.K.’nın içerisinde zeytin dolu 2 çuvalı satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan N.K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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