Minik piyanistlerden öğretmenler gününe özel dinleti

Salihli Belediyesi minik piyanistlerinin, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel piyona dinletisi izleyenlerden tam not aldı.
Eğitmen Gülmira Ustalar yönetiminde piyano eğitimi alan minik yetenekler, piyano dinletisini Salihli Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde (Himayei Etfal) dinleyenlerin beğenisine sundu. Öğretmenler Günü'ne özel gerçekleştirilen piyano dinletisinde minik yetenekler, piyanonun başına geçip tek tek hünerlerini sergiledi. Piyano dinletisine veliler büyük ilgi gösterirken, minik yeteneklerin dinletisi dinleyenlerden bol bol alkış topladı. Minik yetenekler, başta Eğitmenleri Gülmira Ustalar olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.
Salihli Belediyesi tarafından bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.