İki öğretmen Manisa’dan dünyaya iyilik köprüsü kurdu 2018 yılında görme engelli öğrenciler için başlatılan proje dünyaya örnek oldu Görme engelli öğrenciler için ‘Dokunsal Eğitim Materyaller’ üretiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki öğretmen Manisa’dan dünyaya iyilik köprüsü kurdu 2018 yılında görme engelli öğrenciler için başlatılan proje dünyaya örnek oldu Görme engelli öğrenciler için ‘Dokunsal Eğitim Materyaller’ üretiyorlar

İHA

İki öğretmen Manisa’dan dünyaya iyilik köprüsü kurdu 2018 yılında görme engelli öğrenciler için başlatılan proje dünyaya örnek oldu Görme engelli öğrenciler için ‘Dokunsal Eğitim Materyaller’ üretiyorlar

Manisa’da görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı tarafından görme engelli öğrencilerin daha verimli eğitim alması amacıyla yürütülen “Dokunsal Eğitim Materyalleri” projesi Türkiye sınırlarını aşarak dünyadaki görme engelli öğrencilere ulaştırılıyor. Görme engelli öğrenciler için üretilen kabartmalı haritalar ve kabartmalı eğitim materyalleri başta Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi ekonomik yönden sıkıntı yaşayan öğrenciler için umut oldu.
Manisa’da 2018 yılında Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından başlatılan ve görme engelli öğrencilerin coğrafya derslerinde daha verimli olması amacıyla üretilen “Dokunsal Haritalar” adı verilen kabartmalı harita ve eğitim materyalleri Manisa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı’nın da projeye dahil olmasıyla beraber ülke sınırlarını aştı. Farklı coğrafik yapılar için farklı kabartmaların kullanıldığı ve Braille alfabesiyle her bir kabartma için açıklamaların bulunduğu eğitim materyalleri görme engelli öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördü.
Öğrencilerin gerek dünya coğrafyasını gerekse bulundukları bölgenin coğrafyasını kabartmalı haritalar üzerinden rahatlıkla öğrenebildiği materyaller Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi özellikle ekonomik yönden zor zamanlar geçiren ülkelere ulaştırılarak öğrencilere ve öğretmenlere kullanımları anlatılıyor. Görme engelli öğrenciler için yeni bir eğitim metodu haline gelen materyallere hem Türkiye’den hem de pek çok ülkeden ödüller geldi.
Yürüttükleri proje hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, “2017 yılında görme engelli öğrenciler için başladığımız proje bugün dünyadaki 11 ülkede ve ülkemizde uygulanmaktadır. Görme engelli öğrenciler için yaptığımız ‘Dokunsal Eğitim Materyalleri’ ve ‘Dokunsal Haritalar’ projeleriyle bir çok ulusal ve uluslar arası ödül kazandık. Biz ödül kazanmaktan öte en büyük amacımız bu eğitim materyallerinin görme engelli çocuklara ulaşması ve diğer çocuklarla eşit engelsiz ve erişilebilir bir şekilde ortak bir materyalle eğitim almasıydı. Bu proje geliştirdiğimiz günden itibaren tek amacımız bu oldu. Bu materyallerle görme engelli çocuklara eğitimler verdik ve onlara nasıl kullanılacağını anlattık” dedi.
Ülke sınırını aşarak yurtdışına da projeyi taşıdıklarını belirten Vurgun, “Okulumuzda yürüttüğümüz proje ile ilk başta Ruanda, Sudan ve Burundi’ye gittik. Buradaki görme engelli okullarında bizim ülkemizde ürettiğimiz ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında yaptığımız materyalleri götürdük. Oradaki çocuklara aynı zamanda da dokunsal haritaların nasıl kullanılacağını anlattık. Sadece oraya harita da götürmedik. Matematik, fen, biyoloji ve kimya derslerine ait materyallerini de götürdük. O materyallerle beraber hem çocuklara hem de öğretmenlere nasıl kullanacaklarını öğrettik. Aynı zamanda giderken o bölgedeki dezavantajlı Afrika’daki ülkelerde çocukların bastonu da yoktu. Biz onlara baston da götürdük. İlk gittiğimizde yaklaşık bin görme engelli çocuğa ulaştık ve hepsine de beyaz baston eğitimi verdik. Görenle görmeyen çocukların ortan bir materyalle eğitim almasını sağlarken zeka oyunları da yaptık. Hem gören hem de görmeyen çocuklar ortak materyallerle hem eğitim aldılar hem de güzel vakit geçirdik” diye konuştu.
Halen daha hem yurtdışından hem de Türkiye’den kendilerine proje hakkında ulaştıklarını söyleyen Vurgun, “Projenin kapsamını biraz daha genişlettik. Korona virüsle beraber tüm dünyada salgın yaşanması bizi biraz sıkıntıya düşürdü. Bizim kurduğumuz bir atölye vardı ve bu atölyeye biz ‘Dokunsal Materyaller Atölyesi’ diyorduk. Bu atölyede gönüllü öğrenciler ve velilerle beraber Afrika ülkeleri öğrencileri için materyaller ürettik. Salgın sürecinde de Zambiya, Kamerun, Pakistan’a gittik. Ayrıca Türkiye genelinde de pek çok öğretmen de bize ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Bizim götürdüğümüz materyaller onlar için çok güzel bir ufuk ve hedefti”
Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ile tanıştıktan sonra projeyi yurtdışına taşıdıklarını söyleyen Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı, “Daha önce görevlendirildiğim okulda Sözer hocamla tanıştık. Oradaki ‘İyilik Atölyesi’nde görme engelli çocuklar için çok güzel faaliyetler vardı. Ben de 8 yıldır özellikle Afrika ülkelerine gidiyordum. Bu projeyi yurtdışına taşıma kararı aldık. Biz ilk olarak Ruanda, Burundi ve Sudan ile başladık. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Ülkenin en ileri gelenleri projeden çok memnun oldular. Hiçbir karşılık beklemeden bu faaliyet onları da bizi de çok duygulandırdı. İlk seyahatimizde Türk Hava Yolları da bize çok yardımcı oldu. Bütün eğitim materyallerimizi öğrenci kıyafetlerine kadar götürme fırsatı bulduk. Daha sonra bu proje devam ederek Kamerun’a gittik. Oradaki görme engelli okulunu ziyaret ettik. Öğrenciler zaten şaşırıyor. Ama öğretmenler için harika bir olaydı. Biz orada basit şeyler yapmışlar ama bizim götürdüğümüz materyaller onlar için çok güzel bir ufuk ve hedefti. Takip eden dönemde Zambiya’ya gittik. Yine aynı şekilde yöresel danslarıyla karşılayıp uğurladı. Orada ülkemizi temsil etmek bize gurur verdi. Tanzanya’nın Zanzibar adasına da materyalleri ulaştırdık. En son da Pakistan’dan geldik. Lahor’da görme engelli okulunu ziyaret ettik. Orada bizi kardeşçe karşıladılar ve çok memnun oldular. Böyle güzel eğitim materyallerini hem öğrencilere hem öğretmenlere ufuk olması öğretmenlerin birbirlerine göstererek anlatmaları güzel bir faaliyetti. Ocak ayında yine Moritanya projemiz var. Bu iyilik hareketini sürdüreceğiz” diye konuştu.
Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve Manisa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı tarafından yürütülen “Dokunsal Haritalar” ve “Dokunsal Eğitim Materyalleri” projesi 11 ülkede hem görme engelli öğrenciler hem de görme engelli öğretmenler tarafından kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yed-i emin deposundan 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı
YEREL HABERLER Yed-i emin deposundan 26 tonluk 4 adet LPG dolum ...
Minik piyanistlerden öğretmenler gününe özel dinleti
YEREL HABERLER Minik piyanistlerden öğretmenler gününe özel dinleti
Yoldan çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı
Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı
Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Esnaf Spor oldu
YEREL HABERLER Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvasının ...
Kırkağaç'ın prestij caddelerinde peyzaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kırkağaç'ın prestij caddelerinde peyzaj çalışmaları ...
Şehzadeler’den Çavuşoğlu’na 1 milyon 22 bin TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Şehzadeler’den Çavuşoğlu’na 1 milyon 22 bin TL’lik ...
Tıkanan su giderinden altın çıktı Manisa'da tıkalı bir su giderini açmak için çağrılan su tesisatçı, tıkalı boruda bulduğu çeyrek altınlı bilekliği sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı
YEREL HABERLER Tıkanan su giderinden altın çıktı Manisa'da tıkalı ...
Coğrafi işaret alan Alaşehir asma yaprağı için toplandılar
YEREL HABERLER Coğrafi işaret alan Alaşehir asma yaprağı için ...
TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası ikiye bölündü; 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası ikiye bölündü; 1 ...
Yağışlı havada kontrolden çıkan tırın kupası ikiye bölündü
YEREL HABERLER Yağışlı havada kontrolden çıkan tırın kupası ikiye ...
TIR'da uyuşturucu ile yakalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER TIR'da uyuşturucu ile yakalan 2 şüpheliden 1'i ...
Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servis midibüsü kamyona çarptı: 7 ...
Manisaspor'un yeni başkanı Ümit Atlı oldu
YEREL HABERLER Manisaspor'un yeni başkanı Ümit Atlı oldu
Manisa’da şüpheli tırdan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da şüpheli tırdan uyuşturucu çıktı
MASKİ taşkın risklerine karşı önlemlerini alıyor
YEREL HABERLER MASKİ taşkın risklerine karşı önlemlerini alıyor
Suç makinesi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Suç makinesi jandarmadan kaçamadı
Gördes'te yeni huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Gördes'te yeni huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin ...
Manisa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Manisa’da Okul Sporları Müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Manisa’da Okul Sporları Müsabakaları başladı
Hem muhabbet kuşlarından oldu hem de parasından
YEREL HABERLER Hem muhabbet kuşlarından oldu hem de parasından
Hayvanlarını otlatırken düşen yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatırken düşen yaşlı adam ağır ...
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.