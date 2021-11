Şehzadeler Belediyesinin yeni araçları törenle tanıtıldı

Şehzadeler Belediyesinin toplam 4 milyon 487 bin TL maliyetle araç filosuna kattığı 5 yeni araç törenle tanıtıldı. Artan ihtiyaçlara bağlı olarak araç filosunu yıldan yıla güçlendirdiklerini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2022 yılında da yeni araçlar alacaklarını duyurdu. Yeni hizmet araçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Çelik, binlik imar planı uygulamasıyla birlikte Şehzadeler Belediyesine yeni bir kalıcı şantiye yapacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi araç filosunu aldığı 5 yeni araç ile güçlendirdi. 4 milyon 487 bin TL maliyetle alınan araçlar belediye şantiyesinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, araç filosuna dahil edilen yeni araçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Çelik şöyle konuştu: “Şehzadeler Belediyesi olarak hemşehrilerimizin refah ve mutluluğu için çalışıyor, onlara hizmet ve yatırımların en güzelini sunmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediyemizin araç filosunu bugün aldığımız yeni 5 aracımız ile daha da güçlendiriyor ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin kurulmuş olduğu 2014 yılında, Valiliğimiz Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararına istinaden, belediyemize 129 adet muhtelif araç devri yapılmış, daha sonra bu araçlardan 30 araç hurdaya ayrılmıştır. Devri yapılan araçlardan 30 aracın ise hurda olduğu tespit edilmiş, bu araçlar hurda işlemleri yapılarak MKE’ye teslim edilmiştir. Yine Devir Tasfiye Komisyonu’ndan gelen ve ekonomik ömrünü doldurduğu için kullanılmayan 13 aracımızın ise encümen kararı ile satış işlemine başlanmıştır. Belediyemiz kurulduktan sonra 67 mahallemizde yaşayan hemşehrilerimize eşit, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet ulaştırabilmek için her yıl araç filomuza yeni araçlar ilave ettik. 2014'te 12 araç alımı, 2015 yılında 49 araç alımı gerçekleştirdik. 2016 yılında 4, 2017 yılında 11 araç alımı yaptık. 2018 yılında 4, 2019 yılında 2 araç ve 4 adet motosiklet alımı gerçekleştirdik. 2021 yılında ise filomuza 6 araç daha ekledik. Buna ilave olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 1 adet çöp kamyonu hibe aldık. Bugüne ulaştığımızda araç filomuz 174 araca ulaşmış oldu.”

“Rabbim kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin”

Manisa’nın yükselen yıldızı Şehzadeler’in her geçen gün biraz daha büyüyüp, geliştiğine; buna bağlı olarak da vatandaşlara kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için yeni araçlara ihtiyaç duyulduğuna değinen Başkan Çelik, “Aldığımız yeni 5 aracımız ile araç filomuzu daha da güçlendiriyoruz. 1 adet Ford kargo kamyon, 1 adet BMC tuğra kamyon, 1 adet Komatsu greyder iş makinası ve 2 adet Isuzu NPR 10 çöp kamyonunu filomuza katıyoruz. Bu 5 yeni aracımızın toplam maliyeti 4 milyon 487 bin TL’dir. Şehzadeler halkının hizmetine sunulacak bu araçlarımız şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız hizmet etmeyi, hemşehrilerimizin refah ve mutluluğu için çalışmayı nasip etsin.” dedi.

Yeni bir şantiye yapılacak

2022 yılında da ihtiyaçlara göre yeni araçlar alacaklarını kaydeden Başkan Çelik, “Binlik imar planı uygulaması ile birlikte kalıcı olan şantiyemizin de temelini atarak yeni şantiye binamızın yapımına başlamış olacağız. Kalıcı şantiye bizim bir eksiğimiz. Şimdiki şantiyemizde geçici olarak duruyoruz. Buraya bir kaymakamlık binası ve bir kütüphane yapılacak. Şantiye için yer problemimiz vardı. Tespit ettiğimiz yerler merkeze uzak kalıyor ve bu da iş makinalarının her gün gidip gelmesinde bir risk oluşturuyordu. 5 binlik imar planlarında Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile de görüşerek yeni şantiye yerimizi belirledik. Binlik uygulama planlarının tamamlanması ile birlikte kalıcı ve daha modern bir şantiyenin yapımına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından yeni araçlar için dua edildi. Araçların ilk test sürüşünü ise direksiyon başına geçen Başkan Çelik yaptı.

