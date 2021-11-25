Manisa'ya kazandırılan Osmanlı Müzesi yoğun ilgi görüyor

Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Manisa Osmanlı Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tarih tutkunlarına kapılarını açan müzeyi bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişi ziyaret etti.

Yunusemre Belediyesi, kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunacak bir projeyi daha tamamladı. “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan; içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse eden eserlerin yer aldığı Manisa Osmanlı Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 2 ay önce ziyarete açılan müzeyi bu sürede yaklaşık 7 bin kişi ziyaret etti. Akademisyenlerden siyasetçilere, öğrencilerden ev hanımlarına kadar toplumun her kesiminden binlerce vatandaşı ağırlayan müze, haftanın 7 günü 09.00 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, güzel bir yapıyı Manisa’ya kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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