Gördes’teki tarımsal sulama göletlerine inceleme

İklim değişiklikleri ve yağışların azalmasıyla birlikte tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Malaz Mahallesi göletinde sedde onarımını tamamlarken; Beğel Mahallesinde tarımsal sulama göletinde dolu savak, vana odası yapım işi ve terfi hattı onarımı için yer teslimini gerçekleştirdi.

Manisa’daki tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin gelir artışı elde etmesi için çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde tarımsal sulama göletlerini yeni sulama sezonuna yetiştirmek için faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte Beğel ve Malaz Mahallelerindeki tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu.



Sulama sezonuna yetiştirilecek

Tarımsal sulama göletlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlere başlandığını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Çiftçinin ürün yetiştirmesindeki en önemli etkenlerden birisi de sulamanın zamanında yapılabilmesidir. Biz de Gördes ilçemizde üreticilerimizin kullandığı tarımsal sulama göletlerini daha verimli hale getirmek için kolları sıvadık. Genişletme çalışmaları tamamlandı. Malaz göletinde sedde onarımını bitirdik. Beğel Mahallemizde bir tesisimizi daha önceden kurmuştuk. Şimdi dolu savak vana odası yapım işleri ve terfi hattında onarım gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda hem Beğel göletinde inceleme yaptık hem de yer teslimini gerçekleştirdik. Sulama sezonuna bu çalışmaların yetişmesini planlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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