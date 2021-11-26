Öğretmenin dikkati amca vahşetini ortaya çıkardı Çakmakla ısıttığı kaşıkla yeğeninin yüzünü, ellerini ve ayaklarını yakmış

Manisa'da 9 yaşındaki ilkokul öğrencisinin amcası tarafından çakmakla ısıtılan yemek kaşığıyla yüzü, eli ve ayaklarını yakıldığı ortaya çıktı. Çocuğun yüzündeki ve elindeki yaraları fark eden öğretmen ve okul idarecilerinin jandarmaya haber vermesi üzerine amca gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki Atatürk AyserKani Çelikel İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki E.K. isimli erkek öğrencinin okula geldiğinde bir önceki gün yüzünde ve ellerinde olmayan yanık izlerini fark eden öğretmeni durumu okul idaresine bildirdi. Küçük çocuk kendisine bunu yapanın amcası olduğunu söylemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. 25 yaşındaki amca Ö.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken küçük çocuğun 24 Kasım'da öğle vakti okuldan çıktıktan sonra akşam 18.00 sıralarında eve gittiği ve amcanın, eve geç gelmesi nedeniyle çakmakla ısıttığı yemek kaşığıyla iki yanağını, iki elini ve iki ayağının üstüne bastırarak çocuğu yaraladığı ortaya çıktı. Tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken amca Ö.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.